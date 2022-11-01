بالنسبة للناخبين العرب في إسرائيل، إنها مسألة مشاركة

التضامن والتوافق مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية أمران حاسمان بالنسبة لكثير من الناخبين

الصوت العربي الانتخابي في إسرائيل هو أشبه بعجلة الروليت في الانتخابات الإسرائيلية الحالية.

بإطار نظام التمثيل النسبي المعتمد في إسرائيل، تترتب الأهمية على بناء الائتلاف الحكومي بعد الانتخابات نفسها. يمكن أن تؤدي المشاركة العربية الإسرائيلية العالية إلى خفض نسبة الأصوات الممنوحة للأحزاب الأخرى وبالتالي التأثير على تشكيل الائتلاف الإسرائيلي المقبل.

لكن من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة هذه منخفضة، على الأقل عند مقارنتها ببقية السكان، إذ يقدر منظمو الاستطلاعات أنها ستحوم حول 50 في المائة.

لماذا لا يصوت العرب في إسرائيل، ولا سيما الشباب منهم؟ لماذا يصوّتون؟ ما هي أهم القضايا على جدول أعمالهم؟

وما الذي تغير في هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات الأربعة السابقة منذ 2018؟

الشيء الوحيد الذي تغير هو أنه للمرة الأولى تجري هذه الانتخابات بوجود حزب عربي يمثل العرب في إسرائيل (جمهور منتخبيه) في إشارة إلى القائمة الموحّدة، كجزء من الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته.

لكن ليس الجميع يعتقد أن للأمر ميزة حقيقية.

محلّل التسويق والسياسة في مدينة حيفا شمال إسرائيل، علاء إغبارية، يُقرّ فعلا بأن وجود حزب عربي إسرائيلي في الائتلاف هو أمر غير مسبوق، "في الواقع خطوة لم يتخذها أحد من قبل".

لكنه لا يعتقد أنها نجحت.

ويقول "حتى الآن بقي الأمر كله شعارات فقط"، مشيرًا إلى أن القوانين التي تعتبر مسيئة للمجتمع العربي لم يتم إلغاؤها، ولم يتم كبح العنف والقتل بين العرب في إسرائيل.

نحصي اليوم 98 ضحية من ضحايا القتل في المجتمع العربي. لقد تجاوزنا أعداد العام الماضي".

إغبارية ناشط سياسي مخضرم، عمل لعدة أحزاب في الانتخابات السابقة. بالنسبة له، هناك قضية واحدة تبقى حاسمة بالنسبة للناخبين والأحزاب العربية، بغض النظر عن الانتخابات.

يتساءل إغبارية: "السؤال هو إلى أي مدى يمكننا كمجتمع عربي أن نستفيد من وجودنا في الحكومة؟. "لا تنسي أن هناك موضوعًا يبقى إشكاليا دائما: نعم، لقد تم تمثيلنا في الحكومة لأول مرة وكان لنا تأثير، ولكن على الجانب الآخر هناك المجتمع الفلسطيني. إذا كانت هناك حرب مع غزة، فماذا تريد أن تفعل كحزب؟ علينا أن نفهم أن المجتمع العربي سياسي، وهو مدرك لهذه القضايا. إذا كانت القائمة العربية الموحدة في الحكومة واندلعت حرب مع غزة فهل توقفها أم لا؟ هذه أسئلة يطرحها الناس قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

AP Photo/Mahmoud Illean رجل يسير بجوار لوحة إعلانية تظهر سامي أبو شحادة ، رئيس حزب التجمع القومي ، في مدينة أم الفحم شمال إسرائيل.

التضامن والتوافق مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية أمران حاسمان بالنسبة لكثير من الناخبين. في الناصرة، مصمم الجرافيك ورد جرايسي البالغ من العمر 24 عامًا وهو عضو في حزب الجبهة، الذي انضم إلى قائمة مشتركة مع حزب العربية للتغيير. ورد يُعرّف نفسه بأنه فلسطيني وليس إسرائيليًا. ومع ذلك، لن يتنازل عن التصويت في الانتخابات. بالنسبة له، التمثيل في البرلمان مهم.

ويعلن أن "البرلمان هو أحد مواقع النضال العديدة". "تمثيلنا ضروري. لأنه من غيرنا سيقوم بتمثيلنا. القضية الأساسية هي النضال السياسي، النقاش السياسي، الرأي. هذه كلماتنا كعرب فلسطينيين نعيش على أرضنا - من المهم جدًا أن نكون هناك ".

في هذه الانتخابات، لا تتنافس الأحزاب العربية الأربعة معًا ببطاقة واحدة. هذا يعرّض كل واحد منها لخطر عدم تجاوز نسبة الحسم التي تقف عند 3.25 في المائة من الأصوات، أو كما هي الحال مع الجبهة والعربية للتغيير، حيث يرجح حصولهما على الحد الأدنى من عدد المقاعد لدخول البرلمان - أربعة.

وبينما يرى جرايسي أن البرلمان هو أحد الطرق العديدة للتأثير على المجتمع والسياسة - يرى إغبارية أن عدم إرسال الأحزاب العربية رسالة وحدة إلى الناخبين خطأ فادح.

يقول: "سأسمي الحالة التي تسود بين الأحزاب كارثة سياسية". وتابع "حسنًا، كان هناك شجار، لكنهم كانوا بحاجة إلى التغلب عليه، بعد ذلك، يقولون 'تعالوا وصوتوا، جميعكم' فيخرج المجتمع العربي ويصوت بالفعل".

ويضيف أن هناك قضية أخرى تتسبب في تدني نسبة الإقبال وتدفع الشباب بشكل خاص بعيدًا عن المشاركة في الانتخابات. وهي تكتيكات التخويف، الموجّهة بشكل خاص ضد احتمال أن يصبح اليميني القومي إيتمار بن غفير عضوا في الحكومة المقبلة.

"لا يمكنك إخبارهم بشكل عام 'تعالوا وصوتوا بسبب بن غفير' ... إذا بنيتم حملتكم الانتخابية على الخوف، فإن ذلك سيجعل الناس أكثر عنادًا في عدم الخروج والتصويت"، وفق تعبيره. "كيف تريدون أن تحفزوا؟" أخبروهم لماذا وجودنا في البرلمان أمر مهم ولماذا يجب أن يكون التمثيل أكبر. ليس فقط لعبور نسبة الحسم، بوسع تأثيرنا أن يكون أوسع من ذلك".

جرايسي، الذي نشأ في بيت سياسي، لا يحتاج إلى حافز للذهاب للإدلاء بصوته. بالنسبة له، فإن أهم المواضيع هي العنصرية ضده كفلسطيني بتعريفه الذاتي يعيش في إسرائيل، والعنف داخل المجتمع العربي. كما أن إنهاء ما يعتبره الفلسطينيون احتلالًا غير شرعي للضفة الغربية أمر محوري بالنسبة له.

وعلى الرغم من أن الأحزاب اليهودية تحاول أيضًا جمع الأصوات من السكان العرب - مثل رئيس الوزراء يائير لابيد الذي زار الناصرة قبل أسبوع من الانتخابات - إلا أنه لا يعتقد أن الناس سيدعمونه.

"عندما كنا نعيش تحت حكم بنيامين نتنياهو أو لابيد - هل تغير شيء بالنسبة لنا؟" سأل. "دخلوا نابلس، لماذا يسمحون لأنفسهم دخول نابلس؟ قتلوا (صحفية الجزيرة) شيرين أبو عاقلة، وماذا أيضًا؟ حوادث أخرى كثيرة. أو قضية الإجرام في المجتمع العربي. بالأمس فقط، وقع إطلاق نار في الحي الذي أسكن فيه. أول من أمس، قُتل أشخاص.

الناس في سوق مدينة الناصرة القديمة يحبون الحديث عن السياسة. على عكس جرايسي، فهم لا يؤمنون بفكرة التمثيل في البرلمان.

"لن أصوّت"، يقول بشكل قاطع، محمد رحال، بائع في السوق. وأضاف "لدينا آراء مختلفة جدا حول البرلمان. لقد خذلنا أعضاء البرلمان العربي. تمثيلنا لم يساعدنا أو يغير القوانين. أنا أرفض البرلمان ليس فقط لأن العرب خانونا، ولكن لأنهم يمثلون أيضًا قوانين دولة إسرائيل. إنها ليست ديمقراطية كما ينبغي".

يعترف رحّال بأنه صوّت في الماضي، لكنه يقول ضاحكًا "لقد كان هذا بدون مقابل".

وربما من المدهش أنه إذا صوّت، فمن المحتمل أن يكون لصالح حزب يهودي، لأن "حزبًا عربيًا لن يساعدني".

إلى الشمال، تحاول سالين إسماعيل، وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عامًا من بلدة نحف، قلب حالة عدم الرضا عن السياسة الحزبية. وهي أيضًا عضوة في العربية للتغيير (برئاسة أحمد الطيبي).

AP Photo/Ariel Schalit امرأة تدلي بصوتها في كفر مندا ، بلدة عربية في إسرائيل.

وكونها فلسطينية أيضًا، أصبحت مهتمة بالسياسة في المدرسة الثانوية. وتقول إنه بصفتها امرأة بشكل خاص، يجب أن يُسمع صوتها في السياسة. لكنها في الوقت نفسه تعتقد أن بإمكان الأحزاب العربية التأثير بشكل أفضل من خارج الحكومة.

إسماعيل تتفهّم الإحباط خاصة بين الشباب. إنها تشعر أن ما تعتبره عنصرية ضد المجتمع العربي في إسرائيل آخذ في الازدياد - وتتفهم خيبة الأمل من النظام السياسي.

ومع ذلك، فإن للعرب في إسرائيل أو الفلسطينيين في إسرائيل حسبما يعرّفون أنفسهم بأنفسهم تأثير كبير على الانتخابات بقرارهم الذهاب إلى صناديق الاقتراع أم لا. على الرغم من أنهم قد لا يتعاطفون مع النظام السياسي، بل قد يقاطعونه، فإن تصويتهم أو عدمه – من شأنه أن يقرر أي حكومة ستقوم في إسرائيل.