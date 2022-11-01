بعد احتساب 97 بالمئة من الاصوات ميرتس خارج الكنيست
ووفقا لـ 79.8 بالمائة من الأصوات حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء فقد حققت كتلة اليمين 65 مقعدًا مقابل 50
أطلّ بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول جلوسا على كرسي رئاسة الوزراء، صباح الأربعاء أمام مؤيديه، مؤكدًّا على عودته إلى رئاسة الحكومة بعد أن أظهر أداءً قويًا في استطلاعات الرأي يوم الثلاثاء، فضلا عن عد الأصوات حتى صباح الأربعاء، على نحو يمكنه من تشكيل ائتلاف بأغلبية فاصلة.
وكشفت عملية عد 79.8 بالمائة من الأصوات حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء عن تعاظم كتلة اليمين إلى 65 مقعدًا مقابل 50 لكتلة الائتلاف الحاكم.
وقال نتنياهو لمؤيديه في تجمع حاشد في القدس فجر الأربعاء "نحن على وشك تحقيق نصر كبير". "لا نعرف النتائج النهائية بعد، لكن إذا كانت النتائج مثل استطلاعات الرأي، فسوف أقوم بتشكيل حكومة يمينية".
وتضع التوقعات الصادرة عن ثلاث شبكات إسرائيلية حزب نتنياهو الليكود على المسار الصحيح لتحقيق المركز الأول، مع ما بين 30 و 32 مقعدًا. بالاقتران مع الأرقام المتوقعة لتحالف الصهيونية الدينية اليميني المتطرف وحزبي اليهود الأرثوذكس المتطرفين، فإن هذا سيؤمن الكتلة التي تدعم نتنياهو بين 61 و 62 مقعدًا.
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، 15.9 في المئة في الساعة 10 صباحا من اليوم الثلاثاء، وهي أعلى نسبة منذ عام 1981، وصوت حوالي 1760.076 شخصا، وافتتحت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم ، مراكز الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 25. وتستمر العملية حتى العاشرة مساء.
ويبلغ عدد أصحاب حق التصويت أكثر من 6 ملايين و700 ألف شخص منهم مليون و54 الف ناخب من العرب (17 في المئة) ويتنافس في هذه الانتخابات40 قائمةويبلغ عدد صناديق الاقتراع حوالي 12 الفا بالإضافة الى 280 صندوقًا خاصًا بمرضى كورونا.
وقامت لجنة الانتخابات المركزية باستيعاب 68 األف مستخدم للعمل في يوم الانتخابات والإشراف على سلامة سيرها. ورصد للعملية538 مليون شاقل.
وفي السياق قررت السلطات الأمنية في إسرائيل، صباح الإثنين ،فرض إغلاق على الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، في خطوة تحسبية خشية انزلاق عمليات أمنية عدائية إلى داخل البلاد، على خلفية التوتر المتصاعد الذي شهدته منطقة الضفة الغربية خلال اليومين الأخيرين.
ولضمان سير العملية الانتخابية، نشرت الأجهزة الأمنية 18 ألف شرطي ومقاتل من حرس الحدود في أنحاء إسرائيل، على خلفية موجة العمليات العدائية في الأسابيع الأخيرة، قال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية في حديث مع القناة N12 ان"دافع المنظمات المسلحة والمهاجمين الأفراد لتنفيذ عمليات في يوم الانتخابات- مرتفع للغاية".
ومن المقرر أن يدلي جنود الجيش الإسرائيلي بأصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية الـ 25 اليوم الثلاثاء في 710 مركز اقتراع تقع في القواعد والمراكز العسكرية في جميع أنحاء البلاد.
02 نوفمبر 2022
إيتمار بن غفير : "سأعمل من أجل جميع الإسرائيليين ، حتى أولئك الذين يكرهونني"
أكد عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وهو عضو في حزب الصهيونية الدينية، والذي من المتوقع أن يفوز بـ 14 مقعدًا في الكنيست المقبل، اليوم الأربعاء، أنه سيعمل مع جميع الإسرائيليين ، "حتى أولئك الذين يكرهونه.
وتعهد إيتامار بن غفير، بأن يكون جزءًا من حكومة "يمينية تمامًا" ، لذلك من المتوقع أن يأتي حزبه في المرتبة الثالثة بعد الليكود ويش عتيد.
وأضاف، "لكني أريد أن أقول إنني سأعمل من أجل كل شعب إسرائيل ، حتى أولئك الذين يكرهونني".
بعد فرز 97 في المائة من الأصوات، لن يكون لميرتس نائب
بعد فرز 97 في المائة من الأصوات ، لم يتمكن حزب ميرتس اليساري من تجاوز حد الاستحقاق وبالتالي لن يكون له نائب في الكنيست المقبلة.
وبقيت كتلة بنيامين نتنياهو في الصدارة بـ 65 مقعدا مقابل 50 للكتلة التي يتزعمها يائير لابيد.
تم فرز 84 في المائة من الأصوات، وما زالت كتلة نتنياهو في المقدمة
بعد فرز 84 في المائة من الأصوات، بقيت كتلة بنيامين نتنياهو في الصدارة بـ 65 مقعدًا، مقابل 50 للكتلة التي يتزعمها يائير لابيد، مع العلم أن الأرقام قد تتغير مع عد الأصوات.
سيحصل الليكود على 31 مقعدًا ، يش عتيد 24 ، الصهيونية الدينية 14 ، الاتحاد من أجل الدولة 12 ، شاس 12 ، يهدوت هتوراة 8 ، إسرائيل بيتينو 5 ، الرعام 5 ، حداش تعال 5 ، العمل 4.
لقد ابتعدت ميرتس عن عتبة الأهلية ، وهي الآن تبلغ 3.2٪ يليها حزب البلد العربي الذي يمتلك حاليًا 3.05٪ من الأصوات.
من أصل 4081243 بطاقة تم فرزها، تم إبطال 24201.
الأحزاب الدينية في إسرائيل تحقق مكاسب انتخابية كبيرة
تحتفل الأحزاب الدينية الإسرائيلية بانتصارات كبيرة في انتخابات أمس الثلاثاء التي شهدت طريق كتلة بنيامين نتنياهو اليمينية لتشكيل الحكومة.
وبعد فرز 80 في المائة من الأصوات حتى صباح الأربعاء ، حصل حزب شاس على 11 مقعدًا وحصل حزب يهدوت هتوراة على 9 مقاعد في الكنيست لـ 25
النتائج المجمعة لـ 20 مقعدًا للأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم) تعني أنها ستلعب دورًا مهمًا في مساعدة نتنياهو على تشكيل ائتلاف.
بعد فرز 71.3 في المائة من الأصوات القائمة الموحّدة برئاسة منصور عباس تجتاز نسبة الحسم
كشفت عملية عد 79.8 بالمائة من الأصوات حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء عن تعاظم كتلة اليمين إلى 65 مقعدًا مقابل 50 لكتلة الائتلاف الحاكم.
01 نوفمبر 2022
وعقب رئيس القائمة الموحدة منصور عباس على نتائج العينات التي أعطت حزبه ما بين 4 و5 مقاعد وقال :"مجددا أثبتنا أن الجمهور العربي يؤمن بطريقنا، يريد أن نواصل بتمثيله بكل ثمن" وتطرق لامكانية اقامة حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بمشاركة رؤساء "الصهيونية الدينية" وقال "لن نستسلم، نأمل بأن تتغير النتائج وأن لا نرى بن غفير وسموتريش في الحكومة".
رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على نتائج العينات الانتخابية للكنيست الـ 25 وقال :"هذه بداية جيدة، هذه عينات وليست نتائج حقيقية- كما أن النتائج الحقيقية يجب أن لا تكون مزيفة".
لجنة الانتخابات المركزية رفضت ادعاءات الليكود ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، والتي تحدثت عن تشويشات في صناديق الاقتراع بالمجتمع العربي وقالت :"بعد الاستيضاح من الشرطة ولجنة الانتخابات المركزية، ليس من المعروف حول أحداث استثنائية في المجتمع العربي، عملية عد الأصوات بدأت الآن، وبالتأكيد لا يوجد أساس للشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول "تزييف" في هذا المجتمع أو غيره"
من جانبها ردت رئيسة الحزب اليهودي اييلت شاكيد على العينات الانتخابات التي رجحت عدم تجاوزها نسبة الحسم وقالت :"أريد أن أعبر عن شكري. حاربنا مثل الأسود-عرفنا بأن هذه كانت معركة صعبة- لكن ذهبنا مع الحقيقة وأيديلوجيتنا".
ناشد حزب الليكود مفوض الشرطة، ولجنة الانتخابات المركزية طلب إرسال تعزيزات من الشرطة على الفور إلى جميع مراكز الاقتراع في الوسط العربي.
بعد نشر نتائج العينات الانتخابية، نتنياهو يجتمع مع رؤساء الأحزاب ويحذرهم من التقارير عن تزييفات
نتاج الاستطلاعات بحسب القناة 13 الإسرائيلية
الليكود: 31 مقعدا
يش عتيد: 24 مقعدا
الصهيونية الدينية: 14 مقعدا
حزب الوحدة الوطنية 12 مقعدا
شاس: 10 مقاعد
يهدوت هتوراة: 7 مقاعد
العمل: 5
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يش عتيد ترد على استطلاعات الرأي
بعد أن توقعت استطلاعات الرأي أن كتلة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو فازت، حث عضو بارز في حزب رئيس الوزراء يئير لابيد يش عتيد على الصبر.
قال وزير الرعاية والخدمات الاجتماعية، مئير كوهين للقناة 12 الإخبارية "أطلب انتظار النتائج الحقيقية".
أظهرت استطلاعات الرأي الأولية أن كتلة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو فازت بـ 62 مقعدًا في البرلمان ، متقدمة على كتلة رئيس الوزراء يائير لابيد بـ 54 مقعدًا، وفقًا لقناة 13 الإخبارية و''كان '' العامة.
ومنحت القناة 12 الاخبارية كتلة نتنياهو 61 مقعدا وكتلة لبيد 55 مقعدا. وقالت القناة التلفزيونية إنها ستحدّث استطلاعاتها الساعة 22:30.
حزب العمال يؤكد أن نسبة إقبال الناخبين العرب تبلغ 54 في المائة
قال مدير الحملة في حزب العرب إن نسبة الإقبال بين الناخبين العرب الإسرائيليين بلغت 50 في المائة، مشيرا إلى أنه "أي شيء أقل من 54 في المئة سيعتبر فاشلا".
في الساعة الأخيرة من التصويت، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية بمناشدات يائسة من قبل المرشحين لحث مؤيديهم على التصويت.
على صفحة الفيسبوك لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ، جاء في أحد التدوينات: "كان هناك ارتفاع هائل في الإقبال على اليسار خلال الساعة الماضية. نحن بحاجة إلى خروج جميع ناخبي الليكود والتصويت على الفور! "
وبدوره نشر رئيس الوزراء يائير لابيد مقطع فيديو قصيرًا قبل ساعة من انتهاء الاقتراع، واصفًا السباق بأنه "الأكثر ضيقًا على الإطلاق، وكان ضيقًا في الماضي" ، وناشد أولئك الذين يريدون إبقائه في منصبه "الخروج والتصويت. "
قال لابيد في تغريدة : "أي شخص وصل إلى مركز الاقتراع بحلول الساعة 22:00 (10 مساءً) ويقف في طابور يمكنه التصويت! لا تذهب إلى المنزل ، كل صوت له أهميته!"
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وجه زعيم الجبهة - العربية للتغيير، أيمن عودة، الوسطى نداءً أخيرًا للناخبين العرب قبل إغلاق صناديق الاقتراع، وقال "إنه أمر لا يصدق وغير مقبول أن أولئك الذين يصوتون للظالمين لديهم إقبال أعلى من الشعب، هذا هو الواقع في الوقت الحالي ، لكن يمكننا تغيير هذا الواقع"، وأضاف "ليس صوتنا حاسمًا في كل مرة، لكن في هذه الانتخابات ، هو كذلك ".
ارتفع إقبال الناخبين العرب إلى نسبة 44 في المئة اعتبارًا من الساعة 20:00 مساءً.
يستمر إقبال الناخبين على بلوغ ذروته باعتباره أعلى معدل مشاركة منذ عام 1999.