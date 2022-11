نتاج الاستطلاعات بحسب القناة 13 الإسرائيلية

الليكود: 31 مقعدا

يش عتيد: 24 مقعدا

الصهيونية الدينية: 14 مقعدا

حزب الوحدة الوطنية 12 مقعدا

شاس: 10 مقاعد

يهدوت هتوراة: 7 مقاعد

العمل: 5