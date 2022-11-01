ووفقا لـ 79.8 بالمائة من الأصوات حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء فقد حققت كتلة اليمين 65 مقعدًا مقابل 50

أطلّ بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول جلوسا على كرسي رئاسة الوزراء، صباح الأربعاء أمام مؤيديه، مؤكدًّا على عودته إلى رئاسة الحكومة بعد أن أظهر أداءً قويًا في استطلاعات الرأي يوم الثلاثاء، فضلا عن عد الأصوات حتى صباح الأربعاء، على نحو يمكنه من تشكيل ائتلاف بأغلبية فاصلة.

وكشفت عملية عد 79.8 بالمائة من الأصوات حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء عن تعاظم كتلة اليمين إلى 65 مقعدًا مقابل 50 لكتلة الائتلاف الحاكم.

وقال نتنياهو لمؤيديه في تجمع حاشد في القدس فجر الأربعاء "نحن على وشك تحقيق نصر كبير". "لا نعرف النتائج النهائية بعد، لكن إذا كانت النتائج مثل استطلاعات الرأي، فسوف أقوم بتشكيل حكومة يمينية".

وتضع التوقعات الصادرة عن ثلاث شبكات إسرائيلية حزب نتنياهو الليكود على المسار الصحيح لتحقيق المركز الأول، مع ما بين 30 و 32 مقعدًا. بالاقتران مع الأرقام المتوقعة لتحالف الصهيونية الدينية اليميني المتطرف وحزبي اليهود الأرثوذكس المتطرفين، فإن هذا سيؤمن الكتلة التي تدعم نتنياهو بين 61 و 62 مقعدًا.

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، 15.9 في المئة في الساعة 10 صباحا من اليوم الثلاثاء، وهي أعلى نسبة منذ عام 1981، وصوت حوالي 1760.076 شخصا، وافتتحت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم ، مراكز الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 25. وتستمر العملية حتى العاشرة مساء.

ويبلغ عدد أصحاب حق التصويت أكثر من 6 ملايين و700 ألف شخص منهم مليون و54 الف ناخب من العرب (17 في المئة) ويتنافس في هذه الانتخابات40 قائمةويبلغ عدد صناديق الاقتراع حوالي 12 الفا بالإضافة الى 280 صندوقًا خاصًا بمرضى كورونا.

وقامت لجنة الانتخابات المركزية باستيعاب 68 األف مستخدم للعمل في يوم الانتخابات والإشراف على سلامة سيرها. ورصد للعملية538 مليون شاقل.

وفي السياق قررت السلطات الأمنية في إسرائيل، صباح الإثنين ،فرض إغلاق على الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، في خطوة تحسبية خشية انزلاق عمليات أمنية عدائية إلى داخل البلاد، على خلفية التوتر المتصاعد الذي شهدته منطقة الضفة الغربية خلال اليومين الأخيرين.

ولضمان سير العملية الانتخابية، نشرت الأجهزة الأمنية 18 ألف شرطي ومقاتل من حرس الحدود في أنحاء إسرائيل، على خلفية موجة العمليات العدائية في الأسابيع الأخيرة، قال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية في حديث مع القناة N12 ان"دافع المنظمات المسلحة والمهاجمين الأفراد لتنفيذ عمليات في يوم الانتخابات- مرتفع للغاية".

ومن المقرر أن يدلي جنود الجيش الإسرائيلي بأصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية الـ 25 اليوم الثلاثاء في 710 مركز اقتراع تقع في القواعد والمراكز العسكرية في جميع أنحاء البلاد.