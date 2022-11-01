تحليل: حدّدوا في أجنداتكم موعدًا للانتخابات القادمة

خلاصة القول هي أن أنظار الدولة كلها تتجه إلى الرقم السحري 61

من المقرر أن يحدد اليوم حوالي 6788804 إسرائيليًا من ذوي حق التصويت كيف سيكون شكل الكنيست الخامسة والعشرين (البرلمان الإسرائيلي) والحكومة المقبلة. بما أننا نتحدث عن الحكومة السابعة والثلاثين في العام الـ 74 منذ الاستقلال، وما عليكم سوى أن تجروا بعض الحساب لتدركوا مدى هشاشة الحكومات في إسرائيل.

في 12495 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، سيتم تحديد مصير 39 (!) حزبًا مختلفًا متنافسًا هذه المرة. سينتهي الأمر بالغالبية العظمى من المتنافسين في الانتخابات بمشاهدة مناظرات الكنيست على شاشة التلفزيون.

إذن ما هي التحديات التي تواجه تلك الأحزاب التي ستدخل الكنيست بالتأكيد، وما هي التحديات التي تواجه تلك الأحزاب القريبة جدًا من القيام بذلك؟

1. يش عتيد: رئيس الوزراء يائير لابيد، الذي يقود الحكومة الحالية، يقوم بمغامرة خطيرة. في محاولة لجعل حزبه هو الأكبر داخليا وحتى يتمكن من الحصول على موافقة الرئيس لتشكيل الحكومة المقبلة، فإنه يبذل قصارى جهده لجذب الناخبين من كتلة يسار الوسط إليه. لكنه يسير على حبل مشدود – فهو بحال اجتذب الكثير منهم، سيحول ذلك دون تجاوز حزبي العمل وميرتس نسبة الحسم البالغة 3.25 في المائة، وسينتهي الأمر بالنسبة له، إذ لن يجد حلفاء حوله ليشكل معهم ائتلافًا حكوميًا.

Gideon Markowicz/Flash90 رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع أعضاء حزبه خلال حملة انتخابية ، يعرضون قائمة الحزب للانتخابات المقبلة ، في تل أبيب ، إسرائيل.

2. الليكود: زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو يبدو على وشك الحصول على الرقم السحري أي 61 مقعدا لكتلته. إنه يبذل قصارى جهده لتشجيع الجماهير على الخروج من منازلهم وإلى مراكز الاقتراع. ينوي تشكيل ائتلاف يميني ضيق بمشاركة الفصائل الدينية والأرثوذكسية المتطرفة. في الانتخابات الأخيرة، شجّع ناخبي اليمين على الإدلاء بأصواتهم لحزب الصهيونية الدينية القومي. لكن هذه المرة، ارتفع الحزب في استطلاعات الرأي. نتنياهو يحتاج إلى دعمه ليتمكن من تشكيل حكومة، لكنه يفضل الوصول إلى هذا العدد مع إبقاء حزب بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير صغيرًا قدر الإمكان.

Yonatan Sindel/Flash90 بنيامين نتنياهو وأعضاء كنيست من الليكود في حدث انتخابي لحزب الليكود في معاليه أدوميم ، الضفة الغربية.

3. الصهيونية الدينية: أصبح سموتريش وبن غفير ظاهرة. من خلال العمل الميداني الدقيق والناجح، تمكنا من وضع أنفسهم كثالث أكبر حزب، على الأقل وفقًا لاستطلاعات الرأي. التحدي الأكبر لهم هو الحفاظ على الزخم وجذب عدد كبير من المؤيدين من الليكود والأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة إلى صناديق الاقتراع. إذا كانت توقعات الاستطلاع دقيقة، فإن تأثيرها في الحكومة المقبلة سيكون دراماتيكياً. النجمان اللذان يرتديان الطاقية (التي ترمز إلى التديّن) في طريقهما ليكونا مفاجأة الانتخابات.

Flash90 إيتامار بن غفير ، رئيس حزب `` القوة اليهودية '' السياسي (إلى اليسار) ورئيس الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش في حدث انتخابي في سديروت ، إسرائيل.

4. الوحدة الوطنية/همحني همملختي: يدفع وزير الأمن بيني غانتس، حتى يومنا هذا، ثمنًا سياسيًا لانضمامه إلى نتنياهو بعد انتخابات نيسان/ أبريل 2020. أعرب غانتس عن أمله في أن يكون تحالفه مع حزب أمل جديد/تكفا حداشا الذي يتزعمه (وزير القضاء) جدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي إيزنكوت، بمثابة حزمة حاسمة وجذابة للناخبين. لكن استطلاعات الرأي تظهر أن الكل أقل من مجموع أجزائه. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن استطلاعات الرأي في المرة الأخيرة توقعت أن يتلقى غانتس حوالي 5 مقاعد فقط، وقد فاجأ الجميع برصيده النهائي. هل سيحدث مرة أخرى هذه المرة، وهل سيصبح مرشحًا شرعيًا لرئاسة الوزراء؟ سنعرف ذلك في الساعات القليلة القادمة. تستند حملة غانتس بأكملها إلى فشل نتنياهو ولابيد في تشكيل الحكومة. في الواقع، هو ينوي أن يكون الفارس في الدرع اللامع، حتى أنه باقتراب الانتخابات السادسة، سيكون قادرًا على تسخير الفصائل الأرثوذكسية المتطرفة وتشكيل ائتلاف بدون الليكود. فرص حدوث هذا ليست عالية بشكل خاص.

Tomer Neuberg/Flash90 أعضاء حزب الوحدة الوطنية في حملة حزبية للانتخابات المقبلة في تل أبيب ، إسرائيل.

5. الأحزاب العربية – القائمة الموحّدة والجبهة والعربية للتغيير والتجمع الديمقراطي: إذا كانت الموحدة في الانتخابات الماضية قد دخلت التاريخ حين سمحت للابيد ونفتالي بينيت بتشكيل ائتلاف، فمن الممكن أن يحدّد الجمهور العربي، هذه المرة، مصير الانتخابات برمّتها. سيكون الإقبال بين عرب إسرائيل حاسما، وهناك المزيد من علامات الاستفهام وعلامات التعجب هنا. في هذه المرحلة، ليس واضحا على الإطلاق أي حزب سينجح في دخول الكنيست المقبلة، وهذا سيؤثر على الصورة بأكملها. هل تدخل الموحّدة إلى الحكومة مرة أخرى؟ هل ستدخل الجبهة والعربية للتغيير إلى الكنيست وتدعمان الحكومة من الخارج؟ هل يتجاوزالتجمع الديمقراطي نسبة الحسم أم ستضيع أصوات عشرات الآلاف من المواطنين؟

Flash90 أيمن عودة وأحمد الطيبي يطلقان الحملة الانتخابية لحزبهما المشترك الجبهة - العربية للتغيير قبل انتخابات الكنيست

6. شاس ويهدوت هتوراة المتحدة: لسنوات عديدة، حظي هذان الفصيلان الأرثوذكسيان المتطرفان (السفارديم والأشكناز) بجمهور "أسير" من المصوتين. ظاهريًا، لقد انتهى الأمر. وفقًا لاستطلاعات الرأي على الأقل، يعتزم الآلاف من ناخبيهم التقليديين التصويت لصالح سموتريش وبن غفير كتصويت احتجاجي. التحدي الأكبر الذي يواجهونه هو تطويق هذا الانتشار ليتسنى لهم الاحتفاظ بمكانهم. من الواضح أن كلاهما يدعم نتنياهو، وسيكونان جزءًا من أي تحالف يديره.

Yonatan Sindel/Flash90

7. العمل وميرتس: الفصيلان اليساريان غير قادرين على الصعود، وهما يحومان حول نسبة الحسم 3.25٪. إذا لم ينجح أحدهما في ذلك، ستنتهي اللعبة عمليًا وتنتقل المفاتيح إلى نتنياهو. قادتا الحزبين ميراف ميخائيلي وزهافا غلئون توجهان أصابع الاتهام إلى لابيد، الذي من أجل تقوية حزبه يضعف الكتلة بأكملها، وقد ينتهي الأمر بخسارة الجميع.

Avshalom Sassoni/Flash90 زهافا غلئون تترأس اجتماعا لحزب ميرتس في تل أبيب ، إسرائيل.

8. يسرائيل بيتينو: حزب وزير المالية افيغدور ليبرمان آخذ بالاضمحلال من معركة انتخابية إلى أخرى. السبب واضح: لسنوات عديدة، صوّت الناخبون من الاتحاد السوفيتي السابق فقط لليبرمان. الجيل الثاني، أبناء المهاجرين الذين بلغوا سن الاقتراع، بدأوا يصوتون للأحزاب "الإسرائيلية" الكبرى. لن يكون من المستغرب أن يتم استيعاب هذا الحزب في المستقبل غير البعيد كـ"فصيل" داخل حزب آخر. ليبرمان متمكن من فن السياسة وتجارتها.

Tomer Neuberg/Flash90 أفيغدور ليبرمان مع أعضاء الحزب خلال حدث انتخابي لتقديم قائمة الحزب للانتخابات المقبلة ، في تل أبيب ، إسرائيل.

9. البيت اليهودي: أييليت شاكيد، سياسية شابة لكنها ثعلب سياسي محنك، وجدت نفسها في معركة فاصلة. فرصها في دخول الكنيست ضئيلة، لكنها لا تظهر إشارة يأس وتبني رجاءها على حدوث معجزة.

Flash90 أييليت شاكيد وأعضاء الحزب خلال حدث الحملة الانتخابية لحزب البيت اليهودي في جفعات شموئيل ، إسرائيل.

خلاصة القول هو أن أنظار الدولة كلها تتجه إلى الرقم 61. بحال لم يحدث تغيير جذري في تركيبة الكتل ولم يصل أي من الطرفين إلى هذا العدد من المقاعد، فدونوا لكم ملاحظة في أجنداتكم لأننا سنلتقي مرة أخرى بعد ستة أشهر أمام انتخابات سادسة منذ عام 2019. وبحال نجح أحد الأحزاب في تحقيق المفاجأة والوصول إلى 61، فسيكون التحالف هشًا للغاية بحيث يمكنكم تسجيل ملاحظة أخرى، لأن الانتخابات المقبلة ستكون في أقل من عامين.