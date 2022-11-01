وزير الأمن الإسرائيلي: نتنياهو 'يعرّض إسرائيل للخطر'

"بيبي يعرّض دولة إسرائيل للخطر" من خلال استقطاب وتمكين قادة اليمين المتطرف مثل أعضاء حزب الصهيونية الدينية

وجّه بيني غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية (همحني همملختي) اليمين الوسط، انتقادات لاذعة لرئيس المعارضة بنيامين نتنياهو مساء الاثنين، بقوله إن رئيس الليكود "غير قادر على قول أي شيء صحيح".

وكان نتنياهو قد قال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين إن وزير الأمن الحالي غانتس "عرّض حياة جنود جولاني للخطر حتى لا يؤذي الفلسطينيين" حين كان قائدًا في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو واصفًا غانتس بأنه "يساري قال إنه فخور بتعريض حياة جنود فرقة جولاني للخطر حتى لا يؤذي الفلسطينيين"، في إشارة إلى الحادثة التي انتظر فيها الجيش إخلاء الفلسطينيين قبل استهداف قطاع غزة.

وفي نفس المحطة الإذاعية بعد ذلك مباشرة، أشار غانتس إلى نفس الحادثة، قائلاً إنه كان على الجيش "هدم مستشفى والتأكد من عدم وجود مرضى وأشخاص آخرين بحاجة إلى الإجلاء".

"أكملنا جميع الإجراءات أثناء الانتظار ... ونحن متخفّين، ثم قمت بتدمير المستشفى. لكن بيبي (نتنياهو)، ذلك الكذاب، غير قادر على قول كلمة واحدة صحيحة. لذلك أقول لكم، هذا (حساب نتنياهو) غير صحيح"، مستخدمًا لقب نتنياهو الشعبي.

"الجمهور الاسرائيلي يتعامل مع كاذب".

وصرح غانتس كذلك أن "بيبي يعرّض دولة إسرائيل للخطر" من خلال استقطاب وتمكين قادة اليمين المتطرف مثل أعضاء حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير.

وقال "نتنياهو سيسمح لبن غفير بأن يكون وزيرا للأمن الداخلي ليضمن لنفسه المكانة القانونية"، في إشارة إلى محاكمات نتنياهو الجارية بشأن الفساد. ويوم الاثنين، قال نتنياهو إنه "لن يستبعد" تولي بن غفير حقيبة أمنية.

في تسجيل حصل عليه واينت يوم الأحد، يمكن سماع بن غفير وهو يقول إنه سيطالب بسن قانون يطبق بأثر رجعي ويسمح لنتنياهو بالتملص من المحاكمات.

واختتم غانتس حديثه قائلاً: "إننا نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك".