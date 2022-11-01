قفزة حادة في حجم مشتريات الإسرائيليين عبر بطاقات الائتمان بيوم الانتخابات

تشير البيانات البنكية إلى أن الجمهور الإسرائيلي يستفيد من يوم الانتخابات للتسوق أيضًا

سجّل حجم مشتريات الإسرائيليين عبر بطاقات الائتمان في يوم الانتخابات قفزة حادة، وفق معطيات الخدمة البنكية الآلية. وأفيد أنه بين الساعة 7:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا، سجلت زيادة بنسبة 38٪ في الإنفاق الإسرائيلي على بطاقات الائتمان مقارنة بانتخابات عام 2021. وبلغ إجمالي المصاريف 397.49 مليون شيكل مقابل 287.93 مليون شيكل في آذار 2021.

تشير البيانات البنكية إلى أن الجمهور الإسرائيلي يستفيد من يوم الانتخابات للتسوق أيضًا في أبرز استخدام لبطاقات الائتمان.

كانت اللحظة الأكثر ازدحامًا هذا الصباح الساعة 11:58 بأكثر من 11،500 معاملة في الدقيقة ونفقات بلغ مجموعها 2.42 مليون شيكل.

حتى في الحملات الانتخابية السابقة، سُجلت أرقام إنفاق أقل خلال هذه الساعات: في انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين في 2 آذار/ مارس 2020، بلغ إجمالي النفقات 203.51 مليون شيكل، في انتخابات الكنيست الثانية والعشرين في 17 أيلول/ سبتمبر 2019، بلغ إجمالي النفقات 227.51 مليون شيكل، في انتخابات الكنيست الحادية والعشرين في 19 نيسان/ أبريل 2019، بلغت النفقات الإجمالية 197.77 مليون شيكل.

وقالت الوكالة: "حجم المصاريف خلال ساعات الصباح هو أيضا أعلى من النشاط في أيام الجمعة الماضية". تعكس القفزة في الإنفاق مقارنة بالانتخابات الأخيرة، التي جرت قبل عام ونصف، النمو المستمر في استخدام بطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية كوسيلة دفع مريحة وشائعة بين الإسرائيليين.