الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يحذر من صناديق فارغة ويدعو مؤيديه للإقبال للتصويت

الشرطة الاسرائيلية تطالب المواطنين عدم الاصغاء الى الاخبار الكاذبة وتوخي الحذر

نشر رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو عبر حسابة في تلغرام إعلانا حول يحذر من نسبة تصويت منخفضة في مراكز دعم الليكود - مع صور من ثلاث سنوات.

واستعرض رئيس المعارضة ورئيس الحكومة السابق في المنشور صورا تقارن ما يبدو "صناديق يسار مزدحمة في تل أبيب" مع "صناديق ليكود فارغة في حولون" وكتب :"نسب تصويت منخفضة في معاقل الليكود. اخرجوا للتصويت ’ماحل’ لإزاحة لابيد-غانتس-عباس. خلاص!فقط ’ماحل’!"- ونشر بنفس الحساب صورتين نشرتا جنبا الى جنب ايضا في 17 أيلول/سبتمبر 2019، يوم الانتخابات للكنيست الـ22، قبل ثلاث جولات انتخابية".

وعلى صعيد متصل طالبت الشرطة الإسرائيلية الجمهور "الى مد يد العون الى سلسلة من الأخبار الكاذبة والتي مصدرها غير معروف" لمنع تضليل الجمهور. وافيد :"انه يجب التطرق والإصغاء فقط للمعلومات والبيانات الصادرة بشكل رسمي من شرطة إسرائيل" ويشار الى انه تم نشر 18 ألف شرطي في كافة المراكز في أنحاء البلاد والذين يعملون الى جانب المراقبين والمشرفين في صناديق الاقتراع.