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الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يحذر من صناديق فارغة ويدعو مؤيديه للإقبال للتصويت

i24news

دقيقة 1
رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو يصل مع زوجته سارة للإدلاء بصوته في مركز اقتراع في القدس ، في 1 نوفمبر 2022 ، في الانتخابات العامة الإسرائيلية.
Olivier Fitoussi Flash90رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو يصل مع زوجته سارة للإدلاء بصوته في مركز اقتراع في القدس ، في 1 نوفمبر 2022 ، في الانتخابات العامة الإسرائيلية.

الشرطة الاسرائيلية تطالب المواطنين عدم الاصغاء الى الاخبار الكاذبة وتوخي الحذر

نشر رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو عبر حسابة في تلغرام إعلانا حول يحذر من نسبة تصويت منخفضة في مراكز دعم الليكود - مع صور من ثلاث سنوات. 

Video poster

واستعرض رئيس المعارضة ورئيس الحكومة السابق في المنشور صورا تقارن ما يبدو "صناديق يسار مزدحمة في تل أبيب" مع "صناديق ليكود فارغة في حولون" وكتب :"نسب تصويت منخفضة في معاقل الليكود. اخرجوا للتصويت ’ماحل’ لإزاحة لابيد-غانتس-عباس. خلاص!فقط ’ماحل’!"- ونشر بنفس الحساب صورتين نشرتا جنبا الى جنب ايضا في 17 أيلول/سبتمبر 2019، يوم الانتخابات للكنيست الـ22، قبل ثلاث جولات انتخابية". 

وعلى صعيد متصل طالبت الشرطة الإسرائيلية الجمهور "الى مد يد العون الى سلسلة من الأخبار الكاذبة والتي مصدرها غير معروف" لمنع تضليل الجمهور. وافيد :"انه يجب التطرق والإصغاء فقط للمعلومات والبيانات الصادرة بشكل رسمي من شرطة إسرائيل" ويشار الى انه تم نشر 18 ألف شرطي في كافة المراكز في أنحاء البلاد والذين يعملون الى جانب المراقبين والمشرفين في صناديق الاقتراع. 

 

 

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