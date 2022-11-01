بحسب هذه العينات اصبح حزب"الصهيونية الدينية" الثالث في إسرائيل

أظهرت العينات الانتخابية بعد إغلاق صناديق الاقتراع في إسرائيل حصول الكتلة برئاسة بنيامين نتنياهو ما بين 61 و62 مقعدا، وبلغت نسبة التصويت 66.3% حتى الساعة 20:00.

وبحسب العينة التي نشرتها هيئة البث الرسمية "كان" حصل على الليكود على 30 مقعدا في حين حصل "يش عتيد" على 22 مقعدا، الحزب الثالث هو "الصهيونية الدينية" الذي حصل على 15 مقعدا، في حين حصل حزب "شاس" على 10 مقاعد، معسكر الدولة برئاسة بيني غانتس حصل على 13 مقعدا، حزب العمل مع 5 مقاعد، في حين حصل ميرتس على 4 مقاعد.

عينة القناة الاسرائيلية "12" منحت الليكود 30 مقعدا و"يش عتيد" 24 مقعدا، و"الصهيونية الدينية" 14 مقعدا ، ومعسكر الدولة 11 مقعدا، حزب شاس حصل على 10 مقاعد و"يهدوت هتوراة" حصلوا على 7 مقاعد، حزب "يسرائيل بيتنو" مع 4 مقاعد، وحزب "العمل" 5 مقاعد، وحصل "ميرتس" على 5 مقاعد، والقائمة الموحدة على 5 مقاعد، تحالف "الجبهة-العربية للتغيير" حصلوا على 4 مقاعد.

وبموجب استطلاع القناة الاسرائيلية "13" حصلت الكتلة برئاسة نتنياهو على 62 مقعدا، وحصل الليكود على 61 مقعدا، و"يش عتيد" على 24 مقعدا، الحزب الثالث هو "الصهيونية الدينية" مع 14 مقعدا، حزب الدولة مع 12 مقعدا، حزب "شاس" يحصل على 10 مقاعد، اما "يهدوت هتوراة" يحصل على 5 مقاعد، ويحصل حزب العمل والقائمة الموحدة على 5 مقاعد لكل واحد منهما.

screenshot عينات انتخابية للكنيست الـ25