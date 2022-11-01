الانتخابات الاسرائيلية: حزب التجمع يقترب من نسبة الحسم والليكود "يخشى التزوير"

نتائج العينات الانتخابات أظهرت حصول الكتلة برئاسة نتنياهو على الأغلبية

أظهرت نتائج العينات الانتخابية للقنوات الإسرائيلية المختلفة أن حزب "التجمع" برئاسة سامي أبو شحادة وقريب من تجاوز نسبة الحسم ولذلك فإنه سيعرض الكتلة برئاسة نتنياهو للخطر. وكان رئيس الحزب سامي أبو شحادة صرح خلال حديثه مع راديو "الناس" أن حزبه سيتجاوز نسبة الحسم. وفي حال تجاوز الحزب نسبة الحسم فإن كتلة "اليمين" ستنخفض الى 60 مقعدا. وفي المقابل عبرت القائمة الموحدة عن رضاها من النتائج بعد أن أظهرت العينات حصولها على خمسة مقاعد.

في المقابل، توجه حزب الليكود الى قائد الشرطة، كوبي شبتاي، برسالة رسمية يطالبه بالحفاظ على طهارة الأخلاق وتقديم حراسة فورية لصناديق اقتراع سجلت بها حوادث عنف وتهديدات تجاه مراقبين، وطلب رئيس الليكود بنيامين نتنياهو بمضاعفة الانتباه لكل تقرير حول تزييفات في صناديق الاقتراع.

رئيس تحالف الجبهة-العربية للتغيير أيمن عودة عبر عن استيائه من النتائج وقال :"حذرنا من الفاشية والكاهانية وهذه النتيجة، ونـأمل أن لا يتمكن جماعة بن غفير ونتنياهو من تشكيل حكومة، لكن في حال قيام ذلك سنعرف كيف سنواجه هذا متماسكين عربا ويهودا" وأضاف "نحن سنصد الفاشية، نأمل بأن تكون النتائج الحقيقية أفضل ايضا للجبهة-العربية للتغيير وأيضا للخارطة السياسية كلها"