الانتخابات الإسرائيلية:ردود على نتائج العينات الانتخابية التي منحت كتلة نتنياهو أغلبية

رد رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على نتائج العينات الانتخابية للكنيست الـ 25 ومنحت الكتلة برئاسته أغلبية وقال :"هذه بداية جيدة، هذه عينات وليست نتائج حقيقية- كما أن النتائج الحقيقية يجب أن لا تكون مزيفة".

ورفضت لجنة الانتخابات المركزية ادعاءات الليكود ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، والتي تحدثت عن تشويشات في صناديق الاقتراع بالمجتمع العربي وقالت :"بعد الاستيضاح من الشرطة ولجنة الانتخابات المركزية، ليس من المعروف حول أحداث استثنائية في المجتمع العربي، عملية عد الأصوات بدأت الآن، وبالتأكيد لا يوجد أساس للشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول "تزييف" في هذا المجتمع أو غيره".

وعقب رئيس القائمة الموحدة منصور عباس على نتائج العينات التي أعطت حزبه ما بين 4 و5 مقاعد وقال :"مجددا أثبتنا أن الجمهور العربي يؤمن بطريقنا، يريد أن نواصل بتمثيله بكل ثمن" وتطرق لامكانية اقامة حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بمشاركة رؤساء "الصهيونية الدينية" وقال "لن نستسلم، نأمل بأن تتغير النتائج وأن لا نرى بن غفير وسموتريش في الحكومة".

رئيس معسكر الدولة بيني غانتس قال في كلمته :" مواطنو اسرائيل خرجوا للتصويت ونسبة التصويت كانت مرتفعة رغم ان هذه الانتخابات هي الخامسة خلال اربع سنوات ولكن مواطني اسرائيل يكترثون لمستقبل الدولة"

من جانبها ردت رئيسة الحزب اليهودي اييلت شاكيد على العينات الانتخابات التي رجحت عدم تجاوزها نسبة الحسم وقالت :"أريد أن أعبر عن شكري. حاربنا مثل الأسود-عرفنا بأن هذه كانت معركة صعبة- لكن ذهبنا مع الحقيقة وأيديلوجيتنا".

رئيس "عوتسماه يهوديت" ايتمار بن غفير القى كلمة له بعد صدور نتائج العينات الانتخابية التي اعطت "الصهيونية الدينية" والذي هو أحد قادتها نتائج تراوحت ما بين 13 حتى 15 مقعدا، وقد تم استقباله من قبل أنصاره بعباره "من يأتي، رئيس الحكومة القادم" و"الموت للمخربين"، وقال في كلمته "أنا لا زلت لا أعرف إن كان للكتلة 61، اتذكر بأننا احتفلنا في الانتخابات السابقة، واستيقظنا مع حكومة مع القائمة الموحدة" وبرأي بن غفير :"حققنا إنجازنا لأننا نمثل الجميع، نحن نطالب بفصل تام بين المخلصين لأرض إسرائيل وبين الذين يقوضون أمن إسرائيل".