رئيس الوزراء الفلسطيني: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تشير إلى "تنامي التطرف"

تقدم الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة في الانتخابات شهادة على تنامي التطرف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي

قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية الأربعاء إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر "تصاعدا في التطرف والعنصرية" في المجتمع الإسرائيلي، وذلك بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى ارتفاع في الأصوات لصالح اليمين المتطرف.

وقال اشتية في بيان "تقدم الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة في الانتخابات الإسرائيلية ... شهادة على تنامي التطرف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي والتي عانى منها شعبنا لسنوات".

وأضاف "لم تكن لدينا أوهام بأن الانتخابات الاسرائيلية ستنتج شريكا للسلام".

منحت إستطلاعات القنوات الإسرائيلية لليكود رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو المركز الأول في الانتخابات التشريعية بحوالي ثلاثين مقعدا، متقدما على حزب يش عتيد برئاسة رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد بحوالي 24 مقعدا.

وسيضاعف تشكيل الصهيونية الدينية لبتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير دعمه بـ 14 نائبًا وفقًا لهذه الاستطلاعات، والتي تنسب أيضًا إلى الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة أداءً جيدًا.

مع حلفائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة، سيحصل نتنياهو على الأغلبية، وفقًا لتوقعات ثلاث قنوات إسرائيلية.