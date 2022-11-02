الليكود يحافظ على الصدارة بـ 33 مقعدا وفق عدّ الأصوات حتى ساعات الصباح

تظهر النتائج أن حزب ميرتس برئاسة من علقوا عليها مهمة قيادة الحزب زهافا جلئون بقي خارج الكنيست، ومعه حزب التجمع

بعد الانتهاء من عد 62.4 بالمائة من الأصوات حتى ساعات الصباح من اليوم الأربعاء، تتكشف الصورة عن حصول الليكود على 33 مقعد (+1)، يليه يش عتيد 25 مقعدًا، الصهيونية الدينية (سموترتش وبن غفير) 14 مقعدا (-1)، شاس (درعي) 12 مقعدًا، همحني همملختي (معسكر الدولة برئاسة غانتس) 12 مقعدًا، يهدوت هتوراة 10 (+1)، يليهم حزب افيغدور ليبرمان يسرائيل بيتنو بستة مقاعد (+1)، العمل (برئاسة ميراف ميخائيلي) 4 (-1)، ثم تحالف الجبهة والتغيير 4 مقاعد (-1).

وتظهر النتائج أن حزب ميرتس برئاسة من علقوا عليها مهمة قيادة الحزب زهافا جلئون بقي خارج الكنيست، ومعه حزب التجمع برئاسة سامي أبو شحادة، والقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، والبيت اليهودي برئاسة وزيرة الداخلية المنتهية ولايتها آييليت شاكيد.

أما صورة الكتل فهي على النحو التالي: أنصار نتنياهو 69 في مقابل التحالف الحالي برئاسة يائير لابيد الذي يقف عند 47 مقعدًا.