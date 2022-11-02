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الانتخابات الإسرائيلية: يائير لابيد يستعد لإعلان هزيمته والاتصال مع نتنياهو

i24news

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يائير لابيد
AP Photo/Oded Baliltyيائير لابيد

جاء هذا بعد حصول المعسكر برئاسة نتنياهو على 62 مقعدا على الأقل

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية إن حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد، ينوي الاتصال مع نتنياهو والاعلان عن هزيمته مع نشر النتائج النهائية. حيث أظهرت النتائج حاليا أن حزب "ميرتس" لا يتجاوز نسبة الحسم وحصل معسكر نتنياهو على 65 مقعدا، وفي حال تجاوز ميرتس نسبة الحسم فإن معسكر نتنياهو سيحصل على 62 مقعدا على الأقل. 

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وبحسب النتائج النهائية التي من المتوقع ان تتغير حصل الليكود برئاسة نتنياهو على 31 مقعدا، و"يش عتيد" على 24 مقعدا ، و"الصهيونية الدينية" على 14 مقعدا.  

وحصل معسكر الدولة برئاسة بيني غانتس على 12 مقعدا، وحزب شاس حقق رقما قياسيا مع 12 مقعدا، في حين حصل حزب "يهدوت هتوراة" على ثمانية مقاعد، في حين حصل "يسرائيل بيتنو" و"القائمة الموحدة" وتحالف "الجبهة-العربية للتغيير" على خمسة مقاعد لكل واحد منهما، في حين حصل حزب العمل على أربعة مقاعد. 

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