الانتخابات الإسرائيلية: حزبي ميرتس والتجمع يفشلان في تجاوز نسبة الحسم

بعد فرز 84 في المائة من الأصوات، حصل حزب ميرتس، بزعامة زهافا غل أون على نسبة 3.25 في المائة

فشل حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي اليوم الأربعاء، في تجاوز الحد الأدنى لدخول الكنيست 25، كما فشل حزب التجمع العربي الديموقراطي برئاسة سامي أبو شحادة من تجاوز هذه النسبة ، والتي يبتعد عنها الحزبان بفارق صغير.

وبعد فرز 84 في المائة من الأصوات، حصل حزب ميرتس، بزعامة زهافا غل أون على نسبة 3.25 في المائة .

وكان سامي أبو شحادة قد أكد أمس الثلاثاء، أنه لا يزال يأمل في أن "تنتصر كتلته"، وذلك بعد أن أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، أن الحزب أقل بقليل من نسبة الحسم التي بلغت 3 في المائة، لقد صعد حزب التجمع في مجموع الأصوات الفعلي في إشارة مشجعة للحزب ، لكن ذلك لم يكن كافياً في النهاية.

وفي نفس السياق، فشل حزب "البيت اليهودي" بزعامة وزيرة الداخلية أييليت شاكيد في تجاوز الحد الأدنى بعد فرز جميع الأصوات تقريبًا - حيث تجاوزت نسبة 1٪ بقليل.

وأعربت شاكيد في بيان أمس الثلاثاء عن شكرها لناخبيها وقالت إنها "ستدعم جهود بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف بنجاح".

نتائج صباح الأربعاء مخيبة للآمال بشكل خاص بالنسبة لميرتس حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأولية التي أجريت ليلة الثلاثاء بعد انتهاء التصويت حصول الحزب على 4 أو 5 مقاعد.