مصادر مقربة من نتنياهو لـ i24NEWS: بن غفير لن يحصل على حقيبة الأمن الداخلي في حكومة الليكود

ويشار الى أن تحالف "الصهيونية الدينية" حصل خلال الانتخابات الأخيرة على 14 مقعدا

صرحت مصادر مقربة من زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لمراسل قناة i24NEWS رازي طاطور أن عضو الكنيست من اليمين المتطرف وزعيم حزب "عوتسماه يهوديت" ايتمار بن غفير لن يحصل على حقيبة الأمن الداخلي في حكومة الليكود المرتقبة.

وأفادت المصادر إلى أن بن غفير وحزبه "عوتسماه يهوديت" تلقيا عروضًا أخرى بإشارة إلى حقائب غير حساسة ومتعلقة بشؤون الاستيطان والمواصلات، ويشار الى أن "عوتسماه يهوديت" شريك بتحالف "الصهيونية الدينية" الذي حصل بالفرز الأخير للانتخابات الكنيست الـ25 على 14 مقعدا.

وطالب بن غفير في وقت سابق بحقيبة الأمن الداخلي بداعي اعادة السيطرة وفرض الحكم.

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو يترقب توكيله بمهمة تشكيل الحكومة من قبل الرئيس الإسرائيلي والتي ستضم أحزاب معسكر اليمين التي حصلت على أغلبية الأصوات وفق نتائج الانتخابات ومعطيات الفرز الأخيرة دون الحاجة للاستناد على أحزاب من خارج المعسكر.

ويشار في هذا السياق إلى أن الإدارة الأمريكية عبرت في وقت سابق عن قلقها من صعود بن غفير ودخوله الحكومة الإسرائيلية القادمة.