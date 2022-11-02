English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

إسرائيل: أحزاب الحريديم تحظى بنسبة كبيرة في الانتخابات

i24NEWS

دقيقة 1
زعيم حزب شاس أرييه درعي خلال إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية ، القدس ، إسرائيل ، 1 نوفمبر 2022
Photo by Yossi Zamir/Flash90زعيم حزب شاس أرييه درعي خلال إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية ، القدس ، إسرائيل ، 1 نوفمبر 2022

المقاعد 20 التي فاز بها الحزبان معًا أنهما سيلعبان دورًا رئيسيًا في تشكيل حكومة يمينية بقيادة بنيامين نتنياهو

حصل حزب شاس على 12 مقعدًا وحزب يهودا أشكنازي المتحد 8 مقاعد في الكنيست، وذلك بعد فرز 97 في المائة من الأصوات، اليوم الأربعاء.

Video poster

وتعني المقاعد 20 التي فاز بها الحزبان معًا أنهما سيلعبان دورًا رئيسيًا في تشكيل حكومة يمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، وبالتالي، فإن الأخير على وشك العودة إلى السلطة بعد أكثر من عام من إقالته من قبل ائتلاف متنوع. 

وفي هذا السياق، وصف رئيس شاس أرييه درعي انتخابات أمس الثلاثاء بأنها "إنجاز هائل"، مضيفا أن الحزب "سيعود قريبا إلى رئاسة الدولة".

وأكد  رئيس شاس: "سنعمل بكل قوتنا من أجل الطبقات الضعيفة في المجتمع، من أجل تعزيز الهوية اليهودية لإسرائيل ومكافحة غلاء المعيشة".

كما أقام تحالف الحزب اليميني المتطرف بزعامة بيتساليل سموتريتش وإيتامار بن غفير احتفالا كبيرا أمس الثلاثاء، حيث سيفوزان بـ 14 مقعدًا ، ليصبحا ثالث أكبر قوة سياسية في البلاد.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق