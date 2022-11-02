المقاعد 20 التي فاز بها الحزبان معًا أنهما سيلعبان دورًا رئيسيًا في تشكيل حكومة يمينية بقيادة بنيامين نتنياهو

حصل حزب شاس على 12 مقعدًا وحزب يهودا أشكنازي المتحد 8 مقاعد في الكنيست، وذلك بعد فرز 97 في المائة من الأصوات، اليوم الأربعاء.

وتعني المقاعد 20 التي فاز بها الحزبان معًا أنهما سيلعبان دورًا رئيسيًا في تشكيل حكومة يمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، وبالتالي، فإن الأخير على وشك العودة إلى السلطة بعد أكثر من عام من إقالته من قبل ائتلاف متنوع.

وفي هذا السياق، وصف رئيس شاس أرييه درعي انتخابات أمس الثلاثاء بأنها "إنجاز هائل"، مضيفا أن الحزب "سيعود قريبا إلى رئاسة الدولة".

وأكد رئيس شاس: "سنعمل بكل قوتنا من أجل الطبقات الضعيفة في المجتمع، من أجل تعزيز الهوية اليهودية لإسرائيل ومكافحة غلاء المعيشة".

كما أقام تحالف الحزب اليميني المتطرف بزعامة بيتساليل سموتريتش وإيتامار بن غفير احتفالا كبيرا أمس الثلاثاء، حيث سيفوزان بـ 14 مقعدًا ، ليصبحا ثالث أكبر قوة سياسية في البلاد.