تعرفوا على أعضاء حزب عوتسما يهوديت: المعجب ببوتين والرابي الذي ادعى أن وزيرة العمل اشترت من الأمازون طفلا

يلقب بن غفير ألموج بـ"المقاتل من النقب"، هو متزوج وأب لولدين يسكن مدينة أوفاكيم شمال مدينة بئر السبع

حقق تحالف بتسالئيل سموترتش وايتامار بن غفير نتائج مذهلة في الانتخابات الخامسة والعشرين للكنيست حيث وصلوا إلى الترتيب الثالث من حيث القوة السياسية داخل الكنيست من خلال 14 مقعدًا، غير بعيدين عن نتائج الاستطلاعات التي تنبأت له بهذا النجاح.

يترتب على ذلك النجاح المبهر وصول أعضاء من الحزبين على السواء إلى الكنيست لأول مرة. موقع والا أعد استعراضا لبعض أولئك من بينهم يتسحاك فاسرلوف، الذي يحل في الموقع الخامس من قبل عوتمسا يهوديت. فاسرلوف (30 عاما) متزوج وأب لثلاثة أولاد، يقطن جنوب تل أبيب. عمل حتى الآن مدير عام الحزب التابع لبن غفير ويعتبر شريكه في الحزب. تخرج من مدرسة دينية وخدم في وحدة جولاني لينتقل بعدها إلى العمل السياسي ناشطا في صفوف بن غفير. وسيكون عمليا من بين الشباب الصغار في السن بين أعضاء الكنيست. وحول رأيه بالحركة اليهودية الإصلاحية قال فاسرلاف: ""لقد تسببوا في دمار هائل لليهود الأمريكيين، والاندماج بالآخرين هو ضربة مروعة. لقد استهزأوا بالدين. إنهم يجرون للكلاب حفل بار ميتسسفا، ويقيمون حفل زفاف حاخام وكاهن معًا. والنتيجة هي خسارة نسبة كبيرة من يهود أمريكا كل عام. هنا في إسرائيل لا توجد تقريبا مجتمعات تابعة للحركة الإصلاحية، الضجة التي يصدرونها تفوق بكثير الدعم الذي يحصلون عليه".

وعضو الكنيست الإضافي القادم من صفوف بن غفير هو ألموج كوهين يتبوأ المكان السابع. يلقبه بن غفير بـ"المقاتل من النقب"، هو متزوج وأب لولدين يسكن مدينة أوفاكيم الواقعة إلى الشمال من مدينة بئر السبع، أقام في النقب دورية مدنية مسلحة ومستقلة، فضلا عن عمله نحو عقد من الزمان كشرطي. عشية انتخابه للكنيست قام الموج بمحو حساباته من فيسبوك وتويتر. لكن كان من الممكن الاطلاع على آرائه التي نشرها قبل هذا الوقت حيث درج على وضف محققي الشرطة بأنهم "كلاب ما بعد النازية"، وفي شهر الفخر كتب "مسيرة الفخر هي مسيرة بهائمية تتألف من حفلة جنسية غير منضبطة تضايق الفتية والمراهقين وبالأساس هو مشهد منفر ومريض". هذا عدا عن أنه عشية الغزو الروسي لأوكرانيا أعرب عن دعمه لبوتين "تعلمنا منه معنى القيادة- نتخذ قرارا وبعدها فلينفجر العالم".

الرابي عميحاي الياهو المولود في القدس، يتبوأ المكان التاسع في عوتسما يهوديت، متزوج خدم في وحدة المظليين وهو تبن الحاخام شوئيل الياهو، حاخام صفد. وهو من بين الذي أقاموا محكمة للنساء المحميات من الإضرار بهن جنسيا، من قبل الرجال النافذين في المجتمعات الدينية. وهو صاحب المقولة المثير للجدل التي أطاح بها بوجه وزيرة العمل ميراف ميخائيلي بقوله "تلك التي اشترت طفلا من الأمازون لن تربينا" تعليقا على تصريحها حول نيتها تسيير القطار في السبت وهو الأمر الذي ينتهك قواعد الشريعة اليهودية.

تسفيكا فوغل/ عوتسما يهوديت متزوج وأب لثلاثة يسكن في موشاف مشمار هيردين الواقع شمال إسرائيل ونادي بضم غور الأردن. وهو صاحب المقولة "إذا رمى العربي حجرا على جندي يجب تسديد رصاصة في رأسه، أما إضا رمى يهودي حجرا عل جندي فيجب تثقيفه".

وتتبوأ في المكان الثالث عشر ليمور صون هار ميلخ (43 عاما) متزوجة وأم لعشرة أولاد، تسكن مستوطنة شافي شومرون، من مواليد القدس. قتل زوجها شولي هار ميلخ في عملية عام 2003 كما أصيبت هي بنفس العملية وولدت ابنتها بعد ساعات. ثم تزوجت للمرة الثانية من زوجها يهودا. تقود صون هار ميلخ النضال ضد الانفصال عن شمال الضفة الغربية وتحلت إلى إحدى رموز النضال.