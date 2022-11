تقرير: مسؤولون أمريكيون يرون باحتمال رفض الحكومة العمل مع اليمين المتطرف في إسرائيل

أفاد تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأربعاء إلى أنه "من غير المرجح أن تتواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير".

يأتي تقرير أكسيوس، الذي استشهد بمسؤولين أمريكيين لم يذكر اسميهما، في الوقت الذي تكمل فيه إسرائيل فرز الأصوات من انتخابات يوم الثلاثاء. تتنبأ النتائج حتى ليلة الأربعاء بفوز حزب الصهيونية الدينية، برئاسة ايتامار بن غفير بـ 14 مقعدًا ما يؤهله للتحالف مع نتنياهو لتشكيل حكومة.

من المتوقع أن تتمكن كتلة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، التي تضم حزب الصهيونية الدينية، من تشكيل ائتلاف، حيث حصلت الكتلة على 65 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في النتائج الحالية.

من المرجح أن يكون بن غفير وزيرا كبيرا في حكومة يقودها نتنياهو. قبل الانتخابات، قال نتنياهو إنه "لن يستبعد" السياسي اليميني المتطرف من إشغال منصب الأمن العام، وهو ما قال بن غفير إنه يريده.

وقال المسؤولون الأمريكيون لأكسيوس إن إدارة بايدن "قلقة بشكل أساسي" بشأن بن غفير و "الخطاب العنصري" لحزبه.

يتابع التقرير: "لا يوجد قرار سياسي رسمي بشأن بن غفير بعد، لكن تفكير الإدارة في الأسابيع الأخيرة ذهب باتجاه عدم العمل معه".

ردًا على طلب i24NEWS للتعليق على التقرير، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تغريدة كتبها سفير الدولة في إسرائيل، توم نيدس.

وجاء في تغريدة نيدس: "يسعدني أن أرى مثل هذا الإقبال القوي للناخبين في انتخابات الكنيست".