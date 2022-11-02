سموتريتش يدعو أحزاب الكتلة اليمينية إلى إجراء مفاوضات موازية استباقا لرفع التوصيات إلى رئيس الدولة

يطمح نتنياهو إلى تقديم الحكومة الجديدة إلى رئاسة الكنيست في غضون أسبوعين تقريبًا

عقب فرز الأغلبية الساحقة من الأصوات التي أشارت إلى فوز كتلة اليمين على غريمتها من اليسار بفارق مريح، اقترح رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، على رؤساء أحزاب الكتلة اليمينية إجراء مفاوضات ائتلافية ماراثونية لمدة ثلاثة أيام، بحيث يتم التوصل إلى تأليف الحكومة قبل رفع التوصيات للرئيس بتسمية رئيس الوزراء المكلف لتأليف الحكومة الجديدة، حسب النشر في موقع والا.

ويقضي اقتراح سموتريتش، بأن تجتمع الأحزاب المختلفة في بداية الأسبوع المقبل في قرية المكابية، والعمل في نفس الوقت على صياغة الاتفاقات والاتفاقيات الخاصة بتشكيل الحكومة. وفي الوقت نفسه، يطمح نتنياهو وفقًا لمسؤولين كبار في الليكود، إلى التوصل إلى اتفاقات مع الأحزاب في الكتلة وتقديم الحكومة الجديدة إلى رئاسة الكنيست في غضون أسبوعين تقريبًا.

ويرجح أن تبدأ جولة التوصيات عند الرئيس يتسحاك هرتسوغ نهاية الأسبوع المقبل، بعد تسليمه النتائج النهائية من لجنة الانتخابات المركزية يوم الأربعاء. وفقًا للقانون، سيتم دعوة ممثلي القوائم المختارة للتشاور في منزل الرئيس، ويكلف الأخير في نهايتها أحد أعضاء الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة. وعلى الأرجح، بناء على فرز الأصوات فإن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو هو من سيحصل على التفويض، بأغلبية من المرشحين.

وأشار موقع والا إلى رغبة الليكود تعيين بديل في موقع رئاسة الكنيست لعضو الكنيست ميكي ليفي، بأسرع وقت. ويتنافس على هذا المنصب اثنان من الليكود هما عضو الكنيست أوفير أكونيس، والسفير السابق داني دانون الذي أعلن اليوم عن ترشيح نفسه للمنصب. وينص دستور حزب الليكود على انتخاب رئيس الكنيست على أساس تصويت الكتلة.