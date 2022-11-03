مكللاً بأصوات الناخبين: نتنياهو يتجه لتشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل

حقق نتنياهو فوزاً في الانتخابات يمكنه، بشكل مريح، من تشكيل ائتلاف حكومي متجانس ومستقر

دعّم فرز نتائج النصر الذي حققه رئيس الليكود بنيامين نتنياهو من خلال الاحتفاظ بتصدر حزبه كأكبر قوة سياسية في الكنيست بـ 32 مقعدا، ناهيك عن عمله الحثيث عشية الانتخابات، على تعزيز كتلة اليمين وتوحيد صفوفها، وهو ما يمكنه اليوم، بشكل مريح، من تشكيل ائتلاف حكومي متجانس ومستقر يستند إلى 65 مقعدًا.

غداة فرز حوالي 89 في المائة من الأصوات، لم يطرأ أي تغيير هذه المرة على خريطة توزيع المقاعد فقد احتفظ الليكود بـ 32 نائبا، يش عتيد بـ 24، الصهيونية الدينية بـ 14، معسكر الدولة بـ 12، شاس بـ 11، يهدوت هتوراة 8، والقائمة الموحدة 5 ، وتحالف الجبهة والعربية للتغيير 5، وإسرائيل بيتنو (ليبرمان) 5 ، والعمل 4 . بينما أشارت المعطيات الجديدة إلى انخفاض ميرتس إلى 3.17٪ ، بحيث يحتاج إلى حوالي 20 ألف صوت ليتجاوز نسبة الحسم.

وبعد فرز حوالي 15 في المائة من الظروف المزدوجة المشتملة على حوالي 105000 صوت، انخفض حزب ميرتس إلى حوالي 3.15٪ من أصوات الناخبين وانخفض BLD إلى أقل من 3٪. وحتى الآن ، حصلت ميرتس على نسبة أقل من الأصوات في المظاريف المزدوجة مما حصلت عليه في العد المغلفات العادية - 2.4٪ ، مما جعل مهمتها في تجاوز نسبة الحجب شبه مستحيلة ، كما تبين أن نسبة المشاركة الإجمالية كانت أقل من النسبة المتوقعة وتبلغ الآن 70.6٪.

غداة فرز حوالي 89 في المائة من الأصوات، لم يطرأ أي تغيير هذه المرة على خريطة توزيع المقاعد فقد احتفظ الليكود بـ 32 نائبا، يش عتيد بـ 24، الصهيونية الدينية بـ 14، معسكر الدولة بـ 12، شاس بـ 11، يهدوت هتوراة 8، والقائمة الموحدة 5 ، وتحالف الجبهة والعربية للتغيير 5، وإسرائيل بيتنو (ليبرمان) 5 ، والعمل 4 . بينما أشارت المعطيات الجديدة إلى انخفاض ميرتس إلى 3.17٪ ، بحيث يحتاج إلى حوالي 20 ألف صوت ليتجاوز نسبة الحسم.