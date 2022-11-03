الولايات المتحدة تعرب عن أملها بأن تحترم الحكومة الإسرائيلية المقبلة الأقليات

بغض النظر عن تركيبة أي ائتلاف حاكم، سنواصل العمل مع أولئك الموجودين في الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي

قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها تأمل في أن تواصل الحكومة الإسرائيلية المقبلة احترام حقوق الأقليات، وذلك على وقع تزايد احتمالات عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة بمساعدة اليمين المتطرف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين "نأمل أن يواصل جميع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية تبادل قيم المجتمع الديمقراطي المنفتح الذي يعزز التسامح والاحترام لجميع المجتمع المدني، وخاصة الأقليات".

وأضاف أن العلاقة الإسرائيلية الأمريكية "كانت دائما مبنية على مصالحنا المشتركة، ولكن أيضا، والأهم من ذلك، على قيمنا المشتركة".

وامتنع عن التعليق على نتائج انتخابات نتنياهو ، الذي ربما توترت علاقته بالديمقراطيين الأمريكيين، وأشار إلى أنه لا يريد "التكهن بحكومة لم تقدم بعد".

"ولكن بغض النظر ، لدينا علاقة وثيقة ودائمة مع إسرائيل".

كما علقت الجالية اليهودية الأمريكية على تحالف نتنياهو اليميني الذي بات على وشك السيطرة على الحكومة بالقول إن بعض التصريحات من أعضاء حزب الصهيونية الدينية كانت مثيرة للقلق ولكنها تعهدت أيضًا بالعمل مع الحكومة المقبلة.

وأضاف البيان "بالنسبة إلى اللجنة اليهودية الأمريكية، وبالنسبة للعديد من اليهود في أمريكا وإسرائيل وحول العالم، فإن التصريحات السابقة لبعض الأعضاء المحتملين في الائتلاف الحاكم تثير مخاوف جدية بشأن القضايا التي نعطيها الأولوية: التعددية والشمول وزيادة فرص السلام والتطبيع".

وتابع البيان: "بغض النظر عن تركيبة أي ائتلاف حاكم، سنواصل العمل مع أولئك الموجودين في الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي الملتزمين بتعزيز الديمقراطية والاندماج والسلام، ومحاربة الجهود الرامية إلى تقويض هذه القيم. "