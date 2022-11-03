بن غفير يستعرض الأهداف التي ينوي تحقيقها فور استلامه حقيبة الأمن الداخلي

معركة بن غفير الثالثة، فستتركز في محاربة المتسللين والمواطنين الأجانب الذين يعيشون بشكل دائم في إسرائيل

أوضح رئيس حزب عوتسما يهوديت العضو في الكنيست والمعروف بمواقفه الصقرية من العرب، أنه بعد تسنمه حقيبة الأمن الداخلي وهي الحقيبة التي حددها لنفسه قبل انتصاره الساحق في الانتخابات للكنيست الـ 25 أنه أولاً وقبل كل شيء سيولي أهمية لمكافحة الإرهاب ضد اليهود، وفق تعبيره.

وأضاف أنه سيحدد المناطق التي يُمنع فيها اليهود من السفر والتنقل، وسيحاول تغيير الواقع"، وفق النشر في واينت. وبحسبه، سيركز بن غفير على الحرب على الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل و"الإرهاب" إضافة إلى معركته ضد رئيس قائمة الجبهة-العربية للتغيير أيمن عودة.

وقال أحد المقربين من بن غفير بهذا الصدد: "بن غفير مصمم على إجراء تغييرات جذرية في قوات الأمن الإسرائيلية، سيحاول استمالة الرأي العام العربي بشكل مباشر وليس من خلال حوار مع السياسيين العرب".

وكان بن غفير قد تحدث علناً ضد عودة وقال إنه" يعمل ضد إسرائيل وبالتالي يجب إبعاده ".

ويخطط بن غفير بالإضافة للعمل على موضوع آخر يتطرق إلى العلاقة بين الدين والدولة والمواقف المحافظة. ويمكن وضع تلك العلاقة في إطار تصريحات سابقة للمرشح الثاني في حزب بن غفير يتسحاك فاسرلوف حول الضجة التي تفتعلها الحركة اليهودية الإصلاحية نافيا أن يكون لها شعبية في إسرائيل. ويعتبر فاسرلوف هذه الحركة خطيرة على اليهودية بسبب ما تدعو إليه من ذوبان اليهود ببقية الشعوب.

أما معركة بن غفير الثالثة، فستتركز في محاربة المتسللين والمواطنين الأجانب الذين يعيشون بشكل دائم في إسرائيل.