رسميًَا: حزب ميرتس خارج الكنيست لأول مرة منذ تأسيسه

رسميًا: ميرتس لا تزال تحت نسبة الحسم ولن تدخل الكنيست

لم يتجاوز حزب ميرتس نسبة الحسم ولن يدخل الكنيست الخامس والعشرين لأول مرة منذ تأسيسه عام 1992، وهذا بحسب تحديث فرز الأصوات الذي قدمته لجنة الانتخابات المركزية اليوم (الخميس). بعد فرز 99٪ من أصوات الناخبين، وصل الحزب إلى 3.14٪ ولم يجتاز نسبة 3.25٪ التي ستنقله إلى الكنيست القادمة.

وقالت رئيسة الحزب في أول رد رسمي لها: "هذه لحظة صعبة للغاية بالنسبة لي ولأصدقائي في ميرتس. نتائج الانتخابات كارثة بالنسبة لميرتس، كارثة للبلاد، وكارثة شخصية بالنسبة لي ".

وأشارت في كلماتها إلى محاولتها الاتحاد مع حزب العمل وتعبئة كتلة التغيير لمحنة الحزب. "لقد ضغطت من أجل الوحدة مع ميراف ميخائيلي، وفي الأيام الأخيرة حذرت رئيس الوزراء يائير لابيد عدة مرات وحذرنا حزبه من أنهم يلعبون بالنار، وأنه إذا لم نتوخى الحذر، فليس فقط ميرتس، ولكن المعسكر كله، سيدفع الثمن.

بالإضافة إلى ميرتس، بقي حزب التجمع خارج الكنيست ايضًا لأول مرة منذ تأسيسه عام 1996، ولا تزال الكتلة اليمينية لديها 65 مقعدًا، مقارنة بمجموعة الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي، والتي فازت بـ 50 مقعدًا فقط.