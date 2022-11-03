لابيد يتصل بنتنياهو ويهنئه بالفوز: "دولة إسرائيل فوق كل اعتبار سياسي"

بعد خسارة معسكر التغيير، لابيد يهنئ نتنياهو بالفوز في الانتخابات الاسرائيلية

اتصل رئيس الوزراء يائير لابيد برئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الخميس)، في أول محادثة بين الاثنين منذ الانتخابات التي تم فيها حسم واضح لصالح كتلة نتنياهو التي بلغ عدد نوابها 64 نائبا بعد اعلان عن النتائج النهائية

وقال مكتب لابيد إن "رئيس الوزراء لابيد هنأ نتنياهو بفوزه في الانتخابات وأبلغ رئيس المعارضة الذي أصدر تعليماته لكافة فروع مكتبه بالتحضير لانتقال منظم للسلطة".

لابيد نفسه قال إن "دولة إسرائيل فوق كل اعتبار سياسي. أتمنى لنتنياهو التوفيق من أجل شعب إسرائيل ودولة إسرائيل".

وحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على أكثر من 1.1 مليون صوت، بزيادة 265 ألف صوت عن ميش عتيد بزعامة لبيد. بين الجمهور العام، حصل حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته على 17.8٪ من الأصوات ، مقابل 10.6٪ حصلت عليها الصهيونية الدينية.

لكن في المظاريف المزدوجة، التي تستند، من بين أمور أخرى، على أصوات الجنود، حصل بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير على نفس عدد الأصوات تقريبًا مثل لابيد كما قلص الفجوة أيضًا عن الليكود، الذي كان أقوى في المغلفات المزدوجة نفسها.