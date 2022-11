عودة نتنياهو إلى السلطة تشكل "تحدّيًا جديدًا" لإسرائيل والولايات المتحدة

قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين الطيب، يوم الأربعاء إن عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة ستخلق تحديًا جديدًا للولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا" شبه الرسمية عن الطيب قوله إن "عودة نتنياهو إلى السلطة ستضعف الحكومة الديمقراطية في أمريكا وستكون بداية تحد جديد لكل من إسرائيل وواشنطن".

أكدت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية الخامسة في أقل من أربع سنوات يوم الخميس، فوز نتنياهو بالسلطة مجددًا، والذي سيرأس حكومة يمينية تدعمها أحزاب قومية ودينية متطرفة.

ودفعت انتخابات الثلاثاء الماضي، خارجًا بيائير لابيد الوسطي، مرفوقًا بائتلافه النادر الذي تشكل من المحافظين والليبراليين والسياسيين العرب الذين - لأكثر من 18 شهرًا في السلطة - حققوا نجاحات دبلوماسية مع تركيا ولبنان فيما استمروا في اتباع نهج عدواني تجاه إيران.