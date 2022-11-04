تحليل: تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل - ماذا عساها تفعل؟

ربما تكون المحكمة العليا أولويتها الأولى، فطالما كانت هذه، مصدر قلق بالنسبة لليمين الإسرائيلي

يبدو أن إسرائيل تسير نحو الحصول على حكومة مستقرة ومتماسكة أيديولوجياً، تضم حزب بنيامين نتنياهو، حزب الليكود، وحزب الصهيونية الدينية القومي، وحزبين أرثوذكسيين متزمتين. وهو ما يثير السؤال: ماذا عساها تفعل هذه الحكومة بالفعل؟

ربما تكون المحكمة العليا هي أولويتها الأولى، إذ لطالما كانت هذه مصدر قلق بالنسبة لليمين الإسرائيلي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى قراراتها بنقض أو إبطال تشريعات حكومية، أو منع تنفيذ قرارات الحكومة.

ويرى الكثيرون من أنصار اليمين أيضًا بالمحكمة العليا نفوذًا علمانيًا، أشكنازيًا، ليبراليًا، ومعبدًا تتفرد بامتيازاته نخبة يريد أولئك إزاحتها. إنه المعبد الذي تريد حكومة اليمين المقبلة السيطرة عليه.

تتصدر رأس قائمة المهام الخاصة بالحكومة الجديدة مهمة تقليص سلطة تلك المحكمة.

على وجه التحديد: السياسيون البارزون في الائتلاف المفترض يريدون تمرير ما يسمى ب "شرط التجاوز" ، والذي سيمكن الأغلبية أو الأغلبية العظمى في البرلمان من تجاوز أحكام المحاكم.

في حين يرى المعارضون أن هذه الخطوة بمثابة ضربة للديمقراطية الإسرائيلية، إلا أنها تنبئ بأن تكون مثيرة للجدل.

Olivier Fitoussi/Flash90 بنيامين نتنياهو يخاطب أنصاره ليلة الانتخابات الإسرائيلية ، في مقر حزب الليكود في القدس ، 2 نوفمبر ، 2022.

ثم هناك النائب اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، الذي سيرغب في استخدام ثرواته السياسية المتزايدة للضغط من أجل تخفيف القيود على قواعد الاشتباك للجنود وضباط الشرطة - وهو أمر طالب به السياسيون اليمينيون منذ سنوات. مرة أخرى، سيكون ذلك مثار جدل.

فيما يتعلق بمسائل الدين والدولة، سيتحرك شركاء التحالف الأرثوذكس المتشددون لإنهاء التشريعات الأكثر ليبرالية التي تجيز التحوّل إلى اليهودية، وتقييد منح الشهادات بموجب قوانين النظام الغذائي اليهودي. قد يحاولون أيضًا إلغاء التصاريح الممنوحة لبعض المتاجر ومحلات السوبر ماركت في المناطق العلمانية للبقاء مفتوحة في يوم السبت اليهودي.

من المحتمل أيضًا أن تكون حقوق مجتمع الميم في مرمى هذا التحالف. ستعمل الأحزاب الدينية على التراجع عن إصلاحات العام الماضي، بهذا المجال. فيما قال أمير أوحانا، وهو عضو مثلي الجنس في حزب الليكود بزعامة نتنياهو وشغل في الماضي منصب وزير القضاء والأمن العام، إنه لن يكون هناك تراجع عن الحقوق. لكن ستكون هناك محاولات بالتأكيد.

نتنياهو مرر رسائل معتدلة من فوق المنصة ليلة الانتخابات. فهو يعلم أن شركاءه في التحالف سيرغبون في المضي قدمًا في أجندتهم الأكثر تشددًا.

وسيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان يريد إيقافهم.