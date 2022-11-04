إسرائيل: الحزب اليميني المتطرف يريد حظر مسيرة الفخر للمثليين في القدس

أشار نائب عن حزب عوتسما يهوديت إلى أنه سيسعى إلى إلغاء الحظر الذي فرضته وزارة الصحة على علاجات تحويل المثليين

غداة استقواء اليمين وصعوده إلى المرتبة الثالثة في ترتيب القوى السياسية في إسرائيل بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، أشار نائب عن حزب عوتسما يهوديت برئاسة إيتامار بن غفير، آفي ماعوز، إلى أنه سيسعى إلى إلغاء الحظر الذي فرضته وزارة الصحة على علاجات تحويل المثليين (ردهم عن المثلية)، مما يسمح بتقديم "الاستشارة النفسية لأولئك الذين لا يريدون أن يكونوا مثليين."

وقال ماعوز رئيس حزب نوعام المناهض للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في حديث إذاعي، يوم الخميس إن حزبه "سيدرس الاحتمالات القانونية لإلغاء مسيرة فخر المثليين في القدس".

ويرى ماعوز أن هذا الاحتفال السنوي هو "استفزاز هجومي". وقال: "لا أنوي التدخل فيما يفعله الجميع على انفراد، لكن من غير القانوني، على سبيل المثال، السير عارياً في الشارع". وتلقى ماعوز الدعم من قبل زميلته عضو الكنيست أوريت ستروك. وقالت ستروك مؤكدة أقوال زميلها للقناة 12: "سواء فخرًأ أو غير ذلك، لا يجوز الانطلاق في المسيرات عراة أو نصف عراة".

يذكر أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد كان قد حذر عشية الانتخابات من صعود اليمين، ما سيهدد بمحو كافة الإنجازات التي تم تحقيقها لصالح هذه الشريحة السكانية.