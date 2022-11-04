بلينكين يشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته ويحذر من العنف في الضفة الغربية

بلينكين تحدث إلى لابيد من أجل "الإشادة بإسرائيل لانتخاباتها الحرة والنزيهة ولشكر رئيس الوزراء على شراكته

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه يوم الخميس، بشأن تصاعد التوترات في الضفة الغربية خلال محادثة هاتفية شكر خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، عقب إقراره بهزيمته في انتخابات بلاده.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن تحدث إلى لابيد من أجل "الإشادة بإسرائيل لانتخاباتها الحرة والنزيهة ولشكر رئيس الوزراء على شراكته".

وأعرب بلينكن عن "قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك تصاعد التوترات والعنف وخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية، وشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف تصعيد الوضع، بشكل عاجل".

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تشهد الضفة الغربية إحدى أكثر فتراتها دموية منذ سنوات، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتشكيل ربما أكثر حكوماتها يمينية في التاريخ، برئاسة بنيامين نتنياهو.

انتصر حزب نتنياهو الليكود وحلفاؤه من اليمين المتطرف يوم الثلاثاء في خامس انتخابات بالبلاد خلال أربع سنوات.

وشنت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية على مدى الأشهر الأخيرة، غارات شبه يومية تخللها مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية. وقُتل بحسب مسعفين ومسؤولين أمنيين، يوم الخميس أربعة فلسطينيين بينهم مهاجم ومقاتل ينتمي للجهاد الإسلامي.

نجح لابيد العام الفائت بتشيكل ائتلاف حكومي غير متجانس، شمل لأول مرة في تاريخ حكومات إسرائيل حزبًا عربيًا، جمعتهم قاعدة معارضة نتنياهو.

كما شغل لابيد منصب وزير الخارجية، حيث أعطى الأولوية لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن نتنياهو قد عزل حلفاء إسرائيل في الحزب الديمقراطي للرئيس الأمريكي جو بايدن.

عمل نتنياهو عن كثب مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب وكانت علاقاته متوترة مع الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، ودفع باتجاه تكثيف الانتقادات وسط الأدارة الأمريكية لمعارضة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.