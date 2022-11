بلينكين يشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته ويحذر من العنف في الضفة الغربية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه يوم الخميس، بشأن تصاعد التوترات في الضفة الغربية خلال محادثة هاتفية شكر خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، عقب إقراره بهزيمته في انتخابات بلاده.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن تحدث إلى لابيد من أجل "الإشادة بإسرائيل لانتخاباتها الحرة والنزيهة ولشكر رئيس الوزراء على شراكته".

وأعرب بلينكن عن "قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك تصاعد التوترات والعنف وخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية، وشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف تصعيد الوضع، بشكل عاجل".