نتنياهو يستدعى رؤساء أحزاب الكتلة اليمينية لاجتماع في القدس

ذلك حتى قبل حصوله على تفويض بتشكيل الحكومة من رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ.

استدعى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو رؤساء الأحزاب في كتلته اليمينية إلى سلسلةاجتماعات غدا (الأحد) في القدس، وذلك حتى قبل حصوله على تفويض بتشكيل الحكومة من رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ.

ورغم ادعاء الكتلة اليمينية أن "هذه ليست مفاوضات رسمية"، فإن التقدير هو أن نتنياهو يريد فهم حدود المرسوم مع شركائه تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة.

لكن اجتماعًا مشابهًا مع رئيس حزب عوتسما يهوديت عضو الكنيست إيتمار بن غفير سيعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، بسبب أن بن غفير يقضي إجازة في إيلات مع عائلته.

تأتي جولة اللقاءات التي سيجريها نتنياهو مع رؤساء الكتلة تحت قيادته على خلفية المنافسة السرية والمفتوحة على توزيع المناصب داخل الحزب بين كبار مسؤولي الليكود ، إلى جانب مفاوضات مع الأطراف الأخرى في الائتلاف المستقبلي.