القائم على استطلاع الرأي في حزب يش عتيد: حذرت لابيد من أن ميرتس لن تمر نسبة الحسم

زعم القائم على استطلاعات الرأي في حزب يش عتيد أنه حذر مسبقًا من أن ميرتس لن يتجاوز نسبة الحسم

على الرغم من أن لبيد صرح قبل الانتخابات أنه وفقًا لجميع الاستطلاعات التي في يديه، يتجاوز حزبي العمل وميرتس نسبة الحسم، نشر موقع n12 الاسرائيلي مساء اليوم (السبت) أن القائم على استطلاعات الرأب الخاص بلابيد يدعي عكس ذلك. وبحسب ما نُشر، زعم القائم على استطلاعات الرأي في حزب يش عتيد أنه حذر مسبقًا من أن ميرتس لن يتجاوز نسبة الحسم - كما حدث بالفعل.

أثناء البث الانتخابي نشر أن القائم على استطلاعات الرأيالخاص بلابيد ادعى طوال الوقت أن حزب العمل وميرتس في أمان. بعد النشر، أرسل ميلمان بريدًا إلكترونيًا توضيحيًا نصه كالتالي: "الادعاء (الذي قدمه لابيد) أن ميرتس والعمل مروا بأمان تام في الواقع، الوضع الحقيقي هو على العكس تمامًا."

الأمريكي ميلمان يدعي أنه حذر باستمرار من الخطر على ميرتس. وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يمكن لأي شخص عاقل أن يفترض أن استطلاعات الرأي لم تكن دقيقة لأنها اعطت (59 مقعدًا لنتنياهو)، وأعطت ما بين 4 و 5 مقاعد لميرتس. ربما كان هذا ما قصده لابيد عندما أعرب عن ثقته في قدرة ميرتس على المرور، لكن البيانات اظهرت أن ميرتس في خطر.

لم يتجاوز حزب ميرتس نسبة الحسم ولم يدخل الكنيست الخامس والعشرين لأول مرة منذ تأسيسه عام 1992، وهذا بعد فرز 100 في المئة من أصوات الناخبين، وصل الحزب إلى 3.14٪ ولم يجتاز نسبة 3.25٪ التي ستنقله إلى الكنيست القادمة. وعليه لن يستطيع لابيد بتشكيل حكومة.