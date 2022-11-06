تقرير: نتنياهو عبّد طريق العودة إلى السلطة من خلال الحملة التي أبقته مستأثرًا بقيادة الليكود

بقي حزب التجمع خارج جدران الكنيست على وقع هدر ثلاثة مقاعد بسبب الانقسام الداخلي فيما بين تلك الأحزاب

فيما يستعد رئيس حزب الليكود الفائز في الانتخابات على رأس كتلة من اليمين المتجانس، الأحد للبدء في مشاورات ائتلافية سعيا لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، ينشغل مراقبون في تحليل النتائج الانتخابية ولا سيما الأسباب التي عبّدت طريق العودة أمام نتنياهو إلى مقره في بلفور.

وأشار تقرير واينت إلى عدة عوامل أبرزها انقسام الأحزاب العربية عشية الانتخابات ونزولها المعركة بشكل منفرد حتى بدون الاتفاق على فائض الأصوات، كما أن لرفض ميراف ميخائيلي رئيسة حزب العمل الائتلاف مع ميرتس دور أيضا، لكن في المقابل عمل نتنياهو على رص صفوف اليمين، فضلا عن دوره المباشر في جمع الأصوات حيث جاب نتنياهو البلاد تحت عنوان "بيبي قادم" والتقى بمؤيديه وسط تغييب مقصود لكافة كبار الشخصيات الليكودية، وهو ما ساهم في الوصول إلى النجاح اللافت في انتخابات تعثرت أربع مرات عن الإتيان بفائز واضح الهوية.

وتشير نتائج التصويت إلى حدوث انقلاب فعلا في حركة التصويت في المواقع المعروفة بولائها لليكود، ابتداء من مدينة كريات شمونة في الشمال التي زادت نسبة التصويت فيها من 57 بالمائة إلى 61 بالمائة، وفي طبريا ارتفع التصويت من 57 بالمائة إلى 61 بالمائة وبالمثل سُجلت قفزات في أشكلون وأشدود وبئر السبع فقد سجلت الأخيرة ارتفاعا بنسبة التصويت بلغ 61 بالمائة مقارنة بـ 56بالمائة العام الفائت.

وفي المقابل، لم تشر نتائج التصويت إلى حدوث أي تغيير جوهري مقارنة بالعام الفائت في مدن وسط البلاد التي تعطي صوتها بشكل عام ليائير لابيد، حيث صوتت تل أبيب بنسبة 60 بالمائة ورمات هشارن 71 في المائة ورمات غان 65 بالمئة وهرتسليا ورعنانا بنفس النسب تقريبا.

الزيادة في التصويت كانت أيضا من نصيب حزب يهدوت هتوراة حيث يحصل عادة على أعلى نسبة تصويت في القدس وبني براك وموديعين.

الأصوات العربية أيضًا حققت زيادة ملموسة عن الانتخابات السابقة لا سيما في الناصرة ومدينة رهط في النقب وأم الفحم في المثلث الشمالي. ونجحت في اجتياز نسبة الحسم هذه المرة بخمسة مقاعد القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس التي خاضت تجربة الائتلاف لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل والأحزاب العربية على السواء، وحصل ائتلاف الجبهة والعربية للتغيير على خمسة مقاعد فيما بقي حزب التجمع خارج جدران الكنيست على وقع هدر ثلاثة مقاعد بسبب الانقسام الداخلي فيما بين تلك الأحزاب.

ويشير التقرير إلى هدر أربعة مقاعد أخرى أدّت إلى بقاء حزب ميرتس خارج الكنيست لأول مرة منذ تأسيسه، وذلك بسبب فارق بسيط من آلاف الأصوات أبعده عن نسبة الحسم.