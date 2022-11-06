مفاوضات ائتلافية: دانون يطالب برئاسة الكنيست ويرفض أي بديل آخر

حذّر مقربون من دانون الذي يتمتع بقاعدة شعبية وسط نشطاء الليكود، من عواقب قرار كهذا على الشراكة في الائتلاف

قال داني دانون رقم 15 على لائحة حزب الليكود خلال مؤتمر لنشطاء الليكود إنه إذا لم يتم قبوله لمنصب رئيس الكنيست، فهو لن يوافق على قبول منصب آخر داخل الحكومة، وفق النشر في يسرائيل هيوم.

يذكر أن دانون أعلن أنه سيرشح نفسه بعد الانتخابات لمنصب رئيس الكنيست مؤكدا على أن ذلك هو المنصب الأكثر ملاءمة له، من وجهة نظره.

وقال في اجتماع النشطاء: "بصفتي رئيسًا للكنيست، سأعمل بمهاراتي وخبراتي لصالح تعزيز الائتلاف وتنفيذ التغييرات التي يجب أن نقودها. إذا اختاروا تجاهل الأقدمية والخبرة ومن اختيار أعضاء الليكود - فأنا لا أنوي الدخول إلى الحكومة". وحذّر مقربون من دانون الذي يتمتع بقاعدة شعبية وسط نشطاء الليكود، من عواقب قرار كهذا على الشراكة في الائتلاف الذي يأمل نتنياهو في إنجازه، على وجه السرعة.

من جانب آخر، فإن عضو الكنيست أوفير أكونيس، الذي يعتبر مقربا من نتنياهو، وسجل أقدمية بدوره من خلال العمل في الكنيست، فضلا عن أنه يعتبر شخصية تمثيلية في الليكود، يعلق آماله على منصب رئاسة الكنيست.

ويطرح الليكود أيضًا اسم عضو الكنيست دافيد بيتان كمن يرغب أيضًا في المنصب نفسه، على خلفية عدم قدرته تولي أيا من المناصب الوزارية بسبب الإجراءات القانونية التي تُقام ضده.

يشار إلى أن حملة الليكود الانتخابية غيبت بشكل مقصود القيادات البارزة في حزب الليكود لصالح التركيز على نتنياهو على أن يتم بشكل أو بآخر تعويضهم بحال فاز حزبهم في انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.