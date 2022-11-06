سموتريتش وبن غفير يتفقان على خوض مشاورات الائتلاف ككتلة موحّدة: "إما كلانا وإما بدوننا معًا"

"من أجل إعادة هيبة الحكم والأمن الشخصي، وإجراء الإصلاحات اللازمة في النظام القضائي، وتعزيز الهوية اليهودية.."

أعلن رئيسا الحزب الديني الصهيوني بتسلئيل سموتريتش وعوتسما يهوديت إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، الذي سيشهد انطلاق مفاوضات غير رسمية لتشكيل الائتلاف، عن قرارهما العمل من خلال كتلة مشتركة تدعم إحداها الأخرى فيما يتعلق بالانضمام إلى الائتلاف، وفق النشر في واينت.

وأوضح كلا الرجلين أن خطوتهما تأتي "من أجل إعادة هيبة الحكم والأمن الشخصي، وإجراء الإصلاحات اللازمة في النظام القضائي، وتعزيز الهوية اليهودية والحصول على المناصب التي من شأنها أن تسمح بالتأثير باتجاه تنفيذ مطالب الحزبين".

وجاء في تصريح صادر عن الحزب: "لقد اختارنا أكثر من نصف مليون شخص، حتى نحدث التغيير ونحن ملتزمون بالولاء لعهدنا".

يذكر أن بن غفير يقضي عطلة مع عائلته في إيلات، ولن يجتمع مع نتنياهو قبل الغد لكن في الأثناء ينغمس بنيامين نتنياهو صاحب الحظ الأوفر لتشكيل حكومة تتكئ على 64 مقعدا مع كتلة يمين متجانس في مشاروات ائتلافية بدءا بمجموعته الحزبية.

وبحسب واينت، فإن التقديرات حتى الساعة تشير إلى بقاء حقائب القضاء والشؤون الخارجية والصحة والمواصلات والثقافة والرياضة بيد الليكود، وكذلك منصب رئيس الائتلاف. وأبدى سموتريتش اهتمامه بالملف الأمني، لكن من المتوقع أيضا أن تظل هذه الوزارة بأيدي الليكود.

يشار إلى أن الصهيونية الدينية لم تقرر بعد مطالبها في مفاوضات الائتلاف، فيما عدا إصرارها على إدخال تغييرات عميقة ودراماتيكية على نظام القضاء، في الحكومة المقبلة.