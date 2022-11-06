هرتسوغ في مراسم افتتاح يوم ذكرى اغتيال رابين: "هذا هو الوقت المناسب لإخماد النيران"

"رابين عرف كيف يقرر، ويحسم، وكان يعرف كيف يتحمل المسؤولية"

ألقى رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ الأحد من مقر إقامته في مدينة القدس، خطابًا افتتح فيه مراسم الذكرى الـ 27 لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق يتسحاك رابين. استهل هرتسوغ خطابه بالقول "حتى بعد مرور سبعة وعشرين عامًا على جريمة القتل، يبدو أنه لم يتغير الكثير، ولم يتغير ما يكفي؛ إذ تظهر مرارًا وتكرارًا علامات مقلقة على التحريض والتصعيد، والعنف الذي ينخر أسس الديمقراطية. علامات تشير إلى صعوبة أساسية عميقة في قدرتنا على إدارة الخلاف، في قدرتنا على التغلب وإدارة بلدنا وحياتنا معًا، حتى وإن واجهنا واقع يسود فيه الخلاف حول القضايا التي تستأثر باهتمامنا".

وأضاف "ها نحن نتجاوز انتخابات أخرى، ومرة أخرى يتم ترويج اتهامات بالخيانة، لقد حان الوقت لتهدئة النيران والتحلي بالمسؤولية".

وتابع يقول "رابين عرف كيف يقرر، ويحسم، وكان يعرف كيف يتحمل المسؤولية. أتوجه وأطلب من قادة الجمهور الإسرائيلي بمختلف أطيافه، من التحالف المنتظر والمعارضة المتوقعة: لقد هاجمنا بما فيه الكفاية، لقد قاتلنا بما فيه الكفاية، لقد شتمنا بما فيه الكفاية".

لدينا فرصة لنتصرف من الآن فصاعدًا، بشكل مختلف...دعوني أؤكد: لا مكان للعنصرية بيننا، ولا مكان للعنف بيننا، ولا مكان للكراهية بيننا. دولة إسرائيل ملتزمة بروح وثيقة الاستقلال.

وأكد هرتسوغ على أن "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ملتزمة بحكم القانون وكرامة الإنسان وحقوقه. وعلى المجتمع الإسرائيلي أن يقاتل ويحافظ على هذا الوضع ضد كل من يشعل نار الكراهية والانقسام".