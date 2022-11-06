إسرائيل /يائير لابيد :"لا يوجد أي سيناريو لمشاركتنا في الحكومة الجديدة"

رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد "لا أريد أن أضيع حياتي وأنا أكره من فاز بالانتخابات"

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد الى نتائج الانتخابات الأخيرة خلال كلمه له :"هذه المراسم التذكارية لإسحق رابين تقام بعد أيام من ذهاب دولة إسرائيل الى انتخابات وعادت منها مجددا منقسمة، غاضبة، ومجددا تهدد بالانقسام ، مجددا غاضبة، مجددا تهدد بالانقسام لـ’نحن وهم’، فقط نحن. مقتل رابين كان محاولة اغتيال لفكرة الحياة المشتركة".

وأضاف خلال الكلمة بمراسم إحياء ذكرى رئيس الحكومة الراحل اسحق رابين:"نحن هنا سوية، متدينون وعلمانيون، يمينيون ويساريون، ووسطيون" وتابع :"الاختلافات بالرأي عميقة، حقيقية، وأحيانا ضرورية، لكن فوق كل شيء- يوجد لدينا مسؤولية مشتركة. غالبية مطلقة لمواطني الدولة يؤمنون بسلطة القانون، وبالقيم الديموقراطية، بالاحترام المتبادل. غالبية مطلقة من الإسرائيليين يريدون يهودية تجمعنا، وليس يهودية كأداة سياسية وبالتأكيد ، يهودية ليست تأييدا للعنف".

وتابع لابيد :"الحكومة التي أرأسها خسرت بالانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، أنا لا أنوي أن أضيع حياتي وأنا أكره من فاز، أنا لا أنوي أن أدير ظهري لمن لم ينتخبني، من يؤمن بالديموقراطية الإسرائيلية وهو فائز، يجب أن يؤمن بها وهو خاسر".

وأوضح لابيد :"لا يوجد سيناريو أو وضع نشارك به في الحكومة الجديدة، سنحارب من المعارضة حول رؤيتنا للعالم وعلى قيم جمهور ضخم انتخبنا. سنحارب- حتى نعود للحكم. إن قامت الحكومة المنتخبة بأمور جيدة من أجل مواطني إسرائيل، سندعمها. سنكون معارضة للحكومة، لكن ولا مرة سنكون معارضة للدولة".

وألقى رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ اليوم الأحد من مقر إقامته في مدينة القدس، خطابًا افتتح فيه مراسم الذكرى الـ 27 لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق يتسحاك رابين. استهل هرتسوغ خطابه بالقول "حتى بعد مرور سبعة وعشرين عامًا على جريمة القتل، يبدو أنه لم يتغير الكثير، ولم يتغير ما يكفي؛ إذ تظهر مرارًا وتكرارًا علامات مقلقة على التحريض والتصعيد، والعنف الذي ينخر أسس الديمقراطية. علامات تشير إلى صعوبة أساسية عميقة في قدرتنا على إدارة الخلاف، في قدرتنا على التغلب وإدارة بلدنا وحياتنا معًا، حتى وإن واجهنا واقع يسود فيه الخلاف حول القضايا التي تستأثر باهتمامنا".