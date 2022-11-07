الصراع حول الحقائب في الطريق إلى تشكيل الحكومة العتيدة في إسرائيل

وكان نتنياهو قد استهل عملية تركيب البازل من خلال أول تعيين في الحكومة الناشئة لرئيس الطاقم بمكتب رئيس الوزراء

أوضح رئيس الوزراء المتوقع بنيامين نتنياهو في اللقاءات التي عقدها أمس أنه ينوي إجراء مفاوضات ائتلافية سريعة، بحيث يتمكن من تأليف حكومة جديدة لتؤدي القسم قبل انتهاء فترة التفويض الممنوحة لتشكيلها، وسط ترجيحات بأن تكون المهمة صعبة للغاية ولن يتمكن من إنهائها قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وكان نتنياهو أمس قد استهل عملية تركيب البازل من خلال أول تعيين في الحكومة الناشئة في إشارة إلى رئيس الطاقم في مكتب رئيس الوزراء تساحي برافرمان، الذي شغل سابقًا منصب سكرتير الحكومة.

وفي تكتيك مدروس يهدف إلى منع نتنياهو من اللجوء إلى حزب من الوسط السياسي، أعلن أمس تحالف سموترتش بن غفير أنهما سيخوضان المفاوضات الائتلافية ككتلة واحدة. ويرجح مطلعون أنه من الممكن أن يحتفظ نتنياهو لنفسه بحقيبة الأمن حتى يستطيع لاحقا المناورة بها لضم أطراف جدد.

من المتوقع أن يلتقي اليوم نتنياهو برئيس عوتسما يهوديت ايتمار بن غفير، وقد أوضح الأخير انه سيطالب بوةزارة الأمن الداخلي مع توسيع الصلاحيات الممنوحة للوزير، إضافة إلى زيادة كبيرة في الميزانيات، يذهب 6 مليرات منها إلى تحسين أداء الشرطة، إضافة ملكات لتعيين مزيد من رجال الشرطة، وزيادة معاشات الشرطيين التي تمت الإشارة في وقت سابق إلى انخفاضها بشكل مقلق.

ويفيد التقرير في معاريف بأن بن غفير ينوي المطالبة بزيادة الميزانيات لصالح تحسين أداء جهاز مصلحة السجون بما في ذلك إقامة سجون جديدة وتعقب المساجين الأمنيين. كما يتوقع أن يطلب وزارة التربية والتعليم لصالح العضو في حزبه يتساك فاسرلوف.

وفي الوقت نفسه يطالب سموترتش بوزارة لها وزنها، تتراوح بين وزارة الأمن والمالية، ويتوقع أن تنشب صراعات حول وزارة الأديان من قبل أكثر من فصيل داخل كتلة اليمين.

واشتملت جولة الأمس على لقاء كل من رئيس ديجل هتوراة موشيه غافني، ورئيس قائمة يهدوت هتوراة يتسحاق غولدكنوبف ورئيس الصهيونية المتدينة بتسلئيل سموتريتش. وقد التقى نتنياهو مع رئيس شاس أرييه درعي في وقت سابق.

يذكر أن الأحزاب الدينية وعلى رأسها غولدكنوبف تطالب بإلغاء التشريعات التي يعتبرونها تلحق الأذى بالجمهور المتدين في إسرائيل في إشارة إلى زيادة الضرائب على استهلاك الأدوات البلاستيكية (لمرة واحدة) والمشروبات المحلاة الغازية وهي شائعة الاستخدام وسط هذه الشريحة السكانية.