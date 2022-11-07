بن غفير يطمئن الشارع الإسرائيلي: "لا تقلقوا لن نفرض التديّن عنوة-نحن إخوة"

تغيرت خلال الطريق التي قطعتها منذ تلك الفترة إلى اليوم: نضجت، تعدلت مواقفي، وفهمت أن الحياة أكثر تعقيدًا

وجّه الفائز الكبير في انتخابات الثلاثاء الماضي للكنيست إيتمار بن غفير وصاحب المواقف اليمينية المتشددة رسالة إلى أشقائه في اليسار نشرها الإثنين، في صحيفة يسرائيل هيوم.

اكتست رسالة بن غفير بالدبلوماسية والاعتدال وهو الأمر الذي يؤكد أنه اكتسبه على مرّ الأيام، وأن أراءه بالفعل تغيرت باتجاه قبول التنوع والاختلاف في المجتمع الإسرائيلي.

وقال بن غفير: "أصدقائي في اليسار، نحن إخوة! نعم بالرغم من الخلاف، وبالرغم من تعقب أربع جولات انتخابية أفضت إلى خطاب متقطب، وإبراز الاختلاف وما يفصل بيننا، بالرغم من كل ذلك إخوة نحن. لم تضع الدولة من بين أيديكم، أنتم ونحن معا نشكل الدولة وليس لنا نية لتغيير ذلك.

أسمع أن هناك مخاوف من الإكراه الديني لكني أسال نفسي- على من سأمارس الإكراه؟ على اخي شاي الذي لا يضع الكيبا (الطاقية) على رأسه، أم على تسفيكا فوجل وألموج كوهين وهما مرشحان علمانيان كنا قد أصريت على انضمامهما إلى عوتسما يهوديت؟"

ونفى بن غفير أيضا المخاوف المتعلقة ب"شرطة الأفكار"، أو حظر التظاهرات. وقال "كيف يمكن لي ألا أمنح الحماية لمسيرة الفخر للمثليين بصفتي وزيرا للأمن؟ هل جننتم؟ وأذكركم أني بخصوص رئيس الوزراء الأسبق يتسحاك رابين، وصورة باروخ غولدشتين (مرتكب مجزرة الخليل) فقد تغيرت خلال الطريق التي قطعتها منذ تلك الفترة إلى اليوم: نضجت، تعدلت مواقفي، وفهمت أن الحياة أكثر تعقيدًا".

وفيما يتعلق بالمواطنين العرب قال بن غفير "إنه يحق للمواطنين العرب الحصول على الحماية من وجه الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي. وقال "البلطة التي يتم إشهارها بوجه أم في حيفا، أو شاب في أشكلون (في تصالب عربي يهودي) لا تخضع لاعتبارات انتخابية. وعليه فالأمن القومي الذي نحن بحاجة إليه لم يتم تخصيصه لقطاع دون غيره، أو انتماء سياسي محدد. فالأمن الشخصي مطلب عام يخص الجميع أهل اليسار وبلدات الضواحي وسديروت روتشيلد في تل أبيب وسديروت راجر في بئر السبع."

وأكد بن غفير في نهاية الخطاب أن "ما يفصل أهل اليمين عن اليسار لا يتعدى الاختلاف بنسبة عشرة بالمائة، وأن الاختلافات ستبقى قائمة مع تشكيل حكومة اليمين المقبلة، لكن ليس هناك سبب للخوف وليس ما يدعو إلى الكراهية- إخوة نحن".