الزعيم الروحي لحركة المتدينين الحسيدية من فيجينتس: لا انضمام لحكومة الليكود بدون بند تجاوز المحكمة العليا

"بند التجاوز" يمنح الكنيست القدرة التشريعية على إلغاء القوانين بأغلبية 61 عضو كنيست

استدعى الزعيم الروحي من فيجينتس (بكنيته المعروفة)، وهو أحد كبار القادة الروحيين لحزب يهدوت هتوراة الذي حقق مكسبا انتتخابيا تحت مظلة اليمين، الليلة الماضية (الاثنين) أعضاء الحزب، وأوعز إليهم بعدم الدخول في حكومة مستقبلية دون التزام من الليكود بتشريع من شأنه منع المحكمة العليا من التدخل في القوانين التي أقرتها الكنيست، وفق النشر في واينت.

يشار إلى أن "بند التجاوز" يمنح الكنيست القدرة التشريعية على إلغاء القوانين بأغلبية 61 عضو كنيست.

تم اتخاذ القرار بهذا الشأن أمس، في اجتماع عقده مجلس حكماء التوراة لحركة أغودات يسرائيل، التي تقود الفصيل الحسيدي في الحزب الأرثوذكسي المتزمت. الآن، أصدر الرابي من فيجينتس، رئيس إحدى أكبر المجموعات الدينية الممتثلة لسلطته في إسرائيل، تعليماته للقيادة السياسية بالتصرف وفقًا لذلك وعدم المساومة على هذا في مفاوضات الائتلاف.

وأفاد التقرير أن الأحزاب الأرثوذكسية المتزمتة، أبعدت نفسها في الماضي عن محاولات اليمين عرقلة المحكمة العليا، لكنها اليوم تحتاج لضمان عدم إلغاء سلسلة من التحركات التي يخططون لقيادتها في الائتلاف المقبل، وعلى رأسها قانون التجنيد الجديد الذي ينظم الوضع الخاص لطلاب المدرسة الدينية، وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا.

يشار إلى أنه في حين نظر المشرعون في الدورة السابقة للحكومة برئاسة يائير لابيد إلى ضرورة إلزام المتدينين بالانخراط في الجيش الإسرائيلي من منطلق تعزيز المساواة في العبء، يرى زعماء المتدينين وأتباعهم أن ذلك ينافي الإرادة الإلهية (وفق الشريعة الهيودية) التي تلزمهم بقضاء أوقاتهم في الصلاة وقراءة التوراة.

في المقابل يرى البعض أن رئيس الوزراء المقبل يواجه أزمة حقيقية على ضوء حاجته إلى كتلة اليمين المتزمت على الصعيد الديني والسياسي لتشكيل الحكومة. وأوضح نتنياهو أنه يفضل التريث وعدم الخوض سريعا في التوقيع على اتفاقات ائتلافية، وتشكيل الحكومة أولاً.

وأوضح نتنياهو في وقت سابق من يوم أمس الإثنين، أنه سيهتم أولا بتوزيع المناصب على أساس اتفاق "نحيف" نسبيًا، ثم الدخول لاحقًا في الخطوط الأساسية التي ستعمل الحكومة على أساسها، حتى لا يثير الذعر في الجمهور، قبل أن تتوضح المعالم النهائية للحكومة المقبلة.

من جانبه، أوضح رئيس ديجل هتوراة موشيه جافني أنه لن يوافق على الاقتراح بأن تؤدي الحكومة قسم اليمين قبل التوقيع على اتفاقات ائتلافية.

عضو الكنيست عن ديجل هاتوراه واليهود الأرثوذكس المتزمتون من أنصار ديجل هاتوراه يحضرون اجتماعا في بني براك في 30 أكتوبر 2022، قبل الانتخابات.