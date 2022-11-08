تشكيل الحكومة الإسرائيلية: الحريديم و"الصهيونية الدينية" سيطالبون بتغيير قانون العودة

هذا التعديل سيثير غضب المجتمعات اليهودية في روسيا والولايات المتحدة

أفادت القناة الإسرائيلية "13" بأن رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش وأحزاب الحريديم يطالبون من رئيس الحكومة الإسرائيلية المرتقب بنيامين نتنياهو خلال المفاوضات الائتلافية لتغيير قانون العودة، ويتعلق طلبهم بإلغاء "بند الحفيد"، الذي ينص على أنه حتى الشخص الذي هو من الجيل الثالث ليهودي يمكنه الهجرة إلى إسرائيل.

الكثيرون من أبناء الجيل الثالث يمكن أن يكونوا ليسوا يهودا بموجب الشريعة اليهودية، وهذا هو أيضا دافع الأحزاب الدينية واحزاب الحريديم لتغيير القانون. مسؤول في الليكود قال للقناة "13" إن هذا الطلب يمكن أن يثير غضب المجتمعات اليهودية في دول الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة.

غدا سترتفع وتيرة المفاوضات، وفي حزب "يهدوت هتوراة" يجهزون طلبات سيحضرونها خلال المفاوضات. من بين البنود التي سيتم طرحها ستكون :فقرة التجاوز، قانون تجنيد طلاب المدارس الدينية اختياريا، قانون "التحول للديانة اليهودية" والذي سينظم القضية بحيث تظل السلطة الوحيدة لدى الحاخامية الرئيسية.

اضافة لذلك، ستطالب "يهدوت هتوراة" بإدخال ميزانيات المدارس الدينية الى أساس ميزانية الدولة القادمة، والغاء جميع الإصلاحات التي قامت بها الحكومة السابقة، بما يشمل الغاء الدعم للروضات والذي سيدخل حيز التنفيذ، وأيضا الضرائب التي وضعت على المشروبات المحلاة والأواني التي تستخدم لمرة واحدة.