الرئيس الإسرائيلي يستلم النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية ويبدأ محادثات تفويض الحكومة

ستقام المحادثات في مقر إقامة الرئيس في القدس، وستشمل جميع الكتل البرلمانية المنتخبة للكنيست 25

إستلم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية، وذلك قبل بدء المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي ستنطلق في وقت لاحق من اليوم.

وستقام المحادثات في مقر إقامة الرئيس في القدس، وستشمل جميع الكتل البرلمانية المنتخبة للكنيست 25، وقال هرتسوغ إنه "يعتزم استكمال عملية التشاور بحلول يوم الجمعة المقبل وتسليم تفويض تشكيل الحكومة الأحد"

وقال الرئيس الإسرائيلي، في بيان له، "أنتقل إلى المسؤولين المنتخبين وأقول: إلى جانب المناقشة السياسية الحيوية والضرورية، إلى جانب القرارات وصنع القرار، إلى جانب عدم التخلي عن النظرة العالمية - لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نتخلى عن تكاتفنا. من جميع الجوانب" مشيرا إلى "المجلس التشريعي بفصائله المختلفة".

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قد نفى أمس الثلاثاء، تقارير لوسائل الإعلام التي تحدثت مع رئيس"يش عتيد" يائير لابيد ورئيس حزب "همحني همملختي (الوحدة الوطنية) بيني غانتس في محاولة لحملهما على الانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن، المنتهية ولايته، أنهما لن يشاركا في حكومة مع زعيم الليكود.

لكن اجتماعات الائتلاف جارية على قدم وساق، حيث التقى نتنياهو مع زعيم اليمين المتطرف إيتمار بن غفير الاثنين الماضي، كما اجتمع نتنياهو أمس الثلاثاء مع آفي ماعوز، رئيس حزب نعوم المناهض لمجتمع الميم.