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الرئيس الإسرائيلي يبلغ أعضاء من حزب "شاس" أن حليفهم بن غفير يثير قلق دول العالم

i24news

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أعضاء من حزب شاس يلتقون بالرئيس إسحاق هرتسوغ في القدس ، 9 نوفمبر 2022.
Amos Ben-Gershom / GPOأعضاء من حزب شاس يلتقون بالرئيس إسحاق هرتسوغ في القدس ، 9 نوفمبر 2022.

"في أعقاب الحديث مع الرئيس، بدأت فعلا بمقابلة دبلوماسيين وسأعمل على توضيح مواقف عوتسما يهوديت في العالم كله"

وجّه رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ الأربعاء وفق بعض التسريبات تحذيرًا لعدد من أعضاء حزب "شاس"، تحذيرا من "حليف لهم يثير قلق العالم" في إشارة إلى ايتامار بن غفير الشخصية السياسية اليمينية المثيرة للجدل على خلفية مواقفه من العرب والقضية الفلسطينية والاستيطان.

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وأفادت وسائل إعلام أن الحديث دار أثناء حضور وفد من أعضاء شاس لجولة مشاورات في مقر رئاسة الدولة، تمهيدا لمنح تفويض تشكيل الحكومة، حيث قال الرئيس هرتسوغ "تواجهكم معضلة مع الحرم القدسي.. لديكم شريك يثير قلقا كبيرا بين دول العالم. قلت له ذلك شخصيا". 

لكن الرئيس شدد في المقابل على مستمعيه ألا يفشوا كلامه وأنه ليس للنشر. 

وفي تعليق لمكتب الرئيس على كلام الرئيس هرتسوغ بأن "العالم كله قلق" جاء بأن "الرئيس أطلع ممثلي حزب شاس على توجهات تلقاها تشتمل على القلق من مواقف عضو الكنيست بن غفير بخصوص بعض القضايا". كما أشير إلى أنه "في إطار محادثاته مع جميع قادة الأحزاب الخميس الماضي، اتصل الرئيس بعضو الكنيست بن غفير، وفي حوار صريح وصادق، أثار الموضوع معه أيضًا".

وبدوره علّق بن غفير على تلك التصريحات، بالقول: بالمناسبة في أعقاب الحديث مع رئيس الدولة بدأت فعلا بمقابلة دبلوماسيين وسأعمل على توضيح مواقف عوتسما يهوديت في العالم كله".

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