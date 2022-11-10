نيدس: الولايات المتحدة ستعارض محاولات الضم الإسرائيلية

علينا أن ندافع عن الأمور التي نؤمن بها... وستكون هناك أوقات نوضح فيها أين تكمن اختلافاتنا، وفق اعتقاداتنا

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس إن واشنطن ستعارض بشدة أي تحركات من جانب الحكومة الإسرائيلية المقبلة لضم مناطق في الضفة الغربية.

وقال السفير في مقابلة مع القناة الإخبارية (كان) الخميس إنه سيعارض أي محاولة للضم، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ومعظم الدول العربية تعارض مثل هذه الخطوة".

وأعرب السفير في البداية عن استعداده للعمل مع الحكومة الجديدة التي من المقرر تعيينها في الأيام المقبلة.

وقال "أريد أن أبدأ بعلاقة مع هذه الحكومة القوية والقادرة على الصمود، أريد أن أعمل عن كثب مع رئيس الوزراء [بنيامين] نتنياهو، وأريد أن أعمل بشكل وثيق مع حكومته".

وتابع السفير "هذا البلد ديمقراطي انتخب قادة وأنوي العمل معهم".

"ومع ذلك، علينا أن ندافع عن الأمور التي نؤمن بها، وهذا ما تقوم عليه القيم الأمريكية. لدينا حليف قوي جدًا في دولة إسرائيل، ولكن ستكون هناك أوقات نوضح فيها أين تكمن اختلافاتنا، وفق اعتقاداتنا. "

وشدد نيدس على أن واشنطن تعتزم أولاً الانتظار لمعرفة الموقف الذي ستتبناه الحكومة الإسرائيلية المقبلة، قبل الحكم عليها وتحديد طبيعة التبادلات التي ستجريها مع إسرائيل.

رئيس الليكود بنيامين نتنياهو ضمن عودته إلى السلطة بعد فوز كتلته المكوّنة من أحزاب يمينية متطرفة ودينية في الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي، وحصل على أغلبية 64 نائبا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

أمس الأربعاء، حذر رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ من أن "العالم كله قلق" بشأن احتمال دخول القومي المتطرف إيتامار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، إلى الحكومة المقبلة.

وأدين بن غفير، الذي يريد أن يصبح وزيرا للأمن الداخلي، في عام 2007 بالتحريض على كراهية العرب ودعم جماعة كاخ التي أدرجتها إسرائيل والولايات المتحدة على القائمة السوداء. كما تحدث عن تفكيك السلطة الفلسطينية، وإقامة صلاة اليهود في الحرم القدسي بمدينة القدس.