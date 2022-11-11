خاص/ منصور عباس: أردنا التوصية على لابيد لكنها غير مجدية وأحذر الحكومة القادمة من العبث بالوضع القائم بالأقصى!

رئيس القائمة الموحدة أشار الى أن المكاتبات السياسية بينه وبين نتنياهو يحتفظ بها للمستقبل

صرح عضو الكنيست منصور عباس - رئيس القائمة العربية الموحدة لمراسل قناة I24NEWS رازي طاطور أنه "كان ينوي التوصية على زعيم حزب ’يش عتيد’ يائير لابيد" مشيرًا إلى :"أن التوصية غير مجدية ولذلك امتنع عنها في جولة المشاورات التي يجريها رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ مع ممثلي الأحزاب المنتخبة قبيل تفويض مرشح لتشكيل الحكومة المرتقبة والتي تستمر حتى اليوم الجمعة".

وقال عباس "إن الواقع السياسي الجديد في إسرائيل في إشارة إلى صعود اليمين المتطرف حال دون استمرار فيما أسماه ’مسار التغيير’ بعد تجربة مشاركته العام المنصرم في الائتلاف الحكومي كأول حزب عربي، بعد الانشقاق عن القائمة المشتركة".

وحذر عباس الحكومة القادمة من محاولة العبث في "سياسة الوضع القائم" داخل الحرم القدسي والاتفاقات مع المملكة الأردنية.

وعبر عن خشيته من "تصاعد السياسات التي وصفها بالعنصرية ضد المواطنين العرب في النقب حال تسلم عضو الكنيست من اليمين المتطرف بن غفير وزارة الأمن الداخلي في حكومة الليكود المرتقبة والعبث كذلك بمصير الخطط والميزانيات التي عمل على رصدها خلال مشاركته في الائتلاف الحكومي لصالح الأقلية العربية في إسرائيل".

ووجه عباس قائلًا: "أنصح الحكومة القادمة وبن غفير عدم تجريب المواطنين العرب والتفكير مليًا قبل منح بن غفير أي حقيبة وزارية من شأنها اشعال الأوضاع أو أن تؤثر على المواطنين العرب".

وأردف عباس أن قائمته ستحاول التأثير من خلال موقعها في المعارضة ودراسة امكانيات التأثير للإيفاء بوعودها لجمهور ناخبيها.

وعن عدم نشره حتى الان مكاتبات سياسية مع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو كان أشار في وقت سابق أنها بحوزته، قال أنه يحتفظ بها للمستقبل، على حد تعبيره.

وامتنع عباس عن الإجابة عن سؤال حول موقفه من مستقبل ومصير حقوق المثليين في الحكومة القادمة مع صعود اليمين المتشدد.

ومن المزمع أن يكلف الرئيس الإسرائيلي زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة القادمة مع بداية الأسبوع المقبل.

ويسعى نتنياهو لتسريع مفاوضات تشكيل الحكومة بنية تنصيبها في موعد تنصيب الكنيست الموافق 15 من شهر نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.