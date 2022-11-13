نتنياهو بانتظار تفويضه الأحد لتشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل

وكان نتنياهو قد حصل في أعقاب انتخابات 1 نوفمبر، على توصيات 64 عضوا في البرلمان في كتلته اليمينية الدينية

من المنتظر أن يحصل رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو يوم الأحد على تفويض من الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، لتشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل.

وكان نتنياهو قد حصل في أعقاب انتخابات 1 نوفمبر، على توصيات 64 عضوا في البرلمان في كتلته اليمينية الدينية.

في الوقت نفسه قام 28 عضو كنيست بترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، ورفض 28 آخرون تزكية أي شخص لهذا المنصب.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية فإن حقيبة الأمن، ستبقى ضمن حزب الليكود بزعامة نتنياهو ولن تذهب إلى رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش. وأثارت تقارير عن اهتمام اليمين ذي التوجهات الصقرية المتشددة بالمنصب مخاوف أمنية دولية على صعيد المنطقة.

وفقًا لتقرير في القناة 12 الإخبارية، فمن المرتقب ان يلتقي نتنياهو مع الصهيونية الدينية لوضع اللمسات الأخيرة على المحادثات الائتلافية، على أمل إسناد دور وزاري أقل شأناً لسموتريتش. ووفقًا لهذا السيناريو، من المرجح أن يُعرض على سموتريتش وزارة التربية والتعليم أو المواصلات..