الرئيس الإسرائيلي يكلف رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة

كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في منتصف نهار الأحد، الفائز في الانتخابات للكنيست الخامس والعشرين

كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في منتصف نهار الأحد، الفائز في الانتخابات للكنيست الخامس والعشرين رئيس حزب الليكود ورئيس المعارضة السابق بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة بناء على التوصية الأكبر عددا التي دعمت تفويض الأخير.

وكان نتنياهو قد حصل في أعقاب انتخابات 1 نوفمبر، على توصيات 64 عضوا في البرلمان في كتلته اليمينية الدينية.

في الوقت نفسه قام 28 عضو كنيست بترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، ورفض 28 آخرون تزكية أي شخص لهذا المنصب.

في غضون ذلك، يسعى نتنياهو إلى إنهاء المحادثات الائتلافية.