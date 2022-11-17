زهافا غلئون تستقيل من رئاسة حزب ميرتس

غلئون ستواصل العمل في منصبها بكل الأحوال حتى نهاية السنة الجارية وستواصل تقديم يد المساعدة والعمل من أجل ميرتس

عقب مقربون من رئيسة حزب ميرتس زهافا غلئون بخصوص استقالتها من رئاسة الحزب، بعد فشلها المدوي بعبور نسبة الحسم، لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه بالقول إن غلئون ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل توضح من خلاله ما تنوي فعله بالنسبة لمسيرتها الحزبية، وفق النشر الخميس.

وأضافوا أن غلئون ستواصل العمل في منصبها بكل الأحوال حتى نهاية السنة الجارية وستواصل تقديم يد المساعدة والعمل لصالح شؤون ميرتس.

وكانت كل من قناة 12 و13 الإخباريتان قد ذكرتا هذا الصباح أن غلئون تنوي إعلان استقالتها الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن غلئون عادت إلى واجهة الحزب مؤخرا (بعد أن قررت في وقت سابق مغادرة المشهد السياسي) عشية الانتخابات للكنيست الـ25 على أمل النهوض بالحزب وقيادته لعبور نسبة الحسم إلا أنها لم تتمكن من تحقيق المرجو منها لحزبها الذي تعذر عليه القفز عن نسبة الحسم، في انتكاسة صدمت القيّمين على الحزب وجمهوره الضيّق.

كما ألقى في وقت لاحق أعضاء حزب العمل باللائمة، على رئيسة الحزب ميراف ميخائيلي، في أعقاب نتائج الانتخابات التي وُصفت بالكارثية، لا سيما فيما يتعلق بضلوع حزب العمل في إفشال حزب ميرتس من عبور نسبة الحسم (فقد رفضت ميخائيلي كافة الدعوات للتحالف مع ميرتس في قائمة واحدة لخوض انتخابات الكنيست وهو الأمر الذي اعتبرته غلئون أمرا تتوقف عليه استمرارية حزبها، في تكهن صدقت بشأنه).