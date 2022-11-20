إسرائيل: حزب "الصهيونية الدينية" ينقسم الى ثلاث كتل في الكنيست

جاء هذا بناء على اتفاق وقع بين الاطراف خلال فترة الانتخابات الاسرائيلية

صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست الاسرائيلي على طلب الكتلة التي تركب حزب الصهيونية الدينية بالانقسام الى ثلاثة كتل، جاء هذا بحسب الاتفاق بينهم قبل الاتحاد خلال فترة الانتخابات.

وبحسب الطلب فإن الحزب سينقسم الى ثلاثة كتل في الكنيست- الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريش، ’عوتسماه يهوديت’ برئاسة ايتمار بن غفير ورئيس حزب نوعام افي ماعوز والذي سينشط في الكنيست ككتلة حزب مقعد وحيد.

حاليا يوجد لحزب سموتريش سبعة مقاعد وحزب بن غفير يوجد ستة مقاعد ، وفي حال المصادقة على القانون النرويجي فإنه سيتاح دخول ممثلين آخرين من كلا الحزبين الى الكنيست.

وبقي حتى الآن ثلاثة أسابيع للفترة الممنوحة لرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، لكن الحزب يأمل بأن تنتهي هذا الأسبوع الأزمة في المباحثات الائتلافية، وتعجيل الاتصالات لإقامة الحكومة الجديدة.

حجر العثرة الذي يعيق تقدم المباحثات هو مطالبة رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش تعيينه وزيرا للمالية وهي نفس الحقيبة التي يطالب بها رئيس حزب "شاس" ارييه درعي, وافيد أن الليكود بدأ أمس دفع درعي وسموتريش لاجراء محادثات مباشرة بينهما للتوصل الى تفاهمات حول التقدم بالمباحثات.