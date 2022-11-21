توقف المباحثات الائتلافية مع شاس بعد تدهور الحالة الصحية للزعيم الروحي للحزب

ويعتبر الحاخام شمعون بداني مقربا من زعيم الحزب السياسي ارييه درعي

افادت مصادر اسرائيلية ان الحالة الصحية للزعيم الروحي لحركة شاس الحاخام شمعون بداني ذي الـ94 تراجعت وحاليا مرتبط بأجهزة تنفس وتوصف حالته بالخطيرة.

وكان الحاخام بداني، كبير مجلس حكماء التوراة، وشغل منصب رئيس المجلس بعد وفاة الحاخام شالوم كوهين خلال شهر آب /اغسطس الأخير.

وفي أعقاب تدهور وضعة الصحي توقفت اليوم الاثنين المفاوضات الائتلافية مع حزب شاس بعد خروج رئيس حزب "شاس" المتدين في الكنيست من الاجتماعات السياسية حتى يمكث في المستشفى الى جانبه.

مع اقامة حزب شاس عام 1984 اختير بداني كعضو في مجلس حكماء التوراة، وكان على مدار هذه السنوات من مؤيدي درعي.