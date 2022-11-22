إسرائيل: أحزاب الائتلاف المفاوضة أقرب إلى التوافق بانتظار إعلان النتائج النهائية

يصف معلقون أن ما يجري على أرض الواقع هو لعبة تنازلات بينالأطراف المفاوضة وليس معادلة صفرية

أفضت المحادثات الائتلافية المحمومة التي أجراها رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، إلى نتائج أكثر وضوحاً وشبه نهائية فيما خص الحصص الوزارية الممنوحة لكل طرف وسط نزاعات لم تجد حلا، لا سيما على صعيد وزارة الأديان المختلف عليها، ومطلب إلغاء "علة الاحتمال" لتمهيد الطريق أمام رئيس حزب شاس بتسنم وزارات في حكومة نتنياهو دون أن تنسف محكمة العدل العليا ذلك من باب التدخل بناء على تلك "العلة القانونية".

وبحسب الأنباء الواردة من غرف المفاوضات الائتلافية فقد تقرر توزيع الوزارات على النحو التالي:

بتسالئيل سموتريتش/ هتصيونوت هداتيت - وزارة المالية.

آرييه درعي/شاس - وزارةالأديان + وزارة الضواحي والنقب والجليل+ وزارة الداخلية التي سبق لدرعي أن ترأسها وأطيح به على خلفية قضية فساد وتلقي الرشاوى.

إيتامار بن غفير/عوتسما يهوديت - وزارة الأمن العام+ وزارة الزراعة.

الليكود - وزارة الأمن.

في جولة سابقة من المفاوضات الائتلافية طالب آرييه درعي بأن يُسند إليه منصب وزير المالية، لكن الأمور آلت بعد جلوسه مع نتنياهو وسموتريتش إلى استلامه منصب وزير الداخلية بدلاً من ذلك. ومع ذلك، قد يكون هناك تعارض قانوني يحول دون قدرة درعي على تسنم وزارات حكومية، على خلفية تحذير المدعية العامة غالي بهراف-ميارا من إمكانية منعه بسبب حكم وقف التنفيذ الذي صدر ضد درعي في إطار صفقة ادعاء.

وبرز الصراع بين الأطراف المفاوضة من خلال نجاح شاس بالحصول على حقيبة الأديان، فضلاً عن حصوله على حقيبة ابتغاها لنفسه حزب عوتسما يهوديت (بن غفير): الضواحي والنقب والجليل.

ويصف معلقون أن ما يجري على أرض الواقع هو لعبة تنازلات وليس معادلة صفرية. فدرعي مثلا اقتطع لنفسه حصة من مطالب كل من سموتريتش وبن غفير. ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على سموتريتش، الذي يطالب بوزارة المالية ويبدو أنه سيحصل عليها. لكن الأخير يبسط نفوذه بالإضافة، فوق لجان مختلفة ومناصب نواب داخل وزارة الأمن، بينما لا يحتفظ فعليًا بالسيطرة الكاملة.

يشار إلى أن مطلب درعي تسلم وزارة الداخلية ووزارة المواصلات أغضب حزب يهدوت هتوراة الذي طالب بدوره باقتطاع وزارة الأديان لنفسه.

كما أعرب حزب بن غفير عن استيائه من قرار الليكود عدم تمكينهم من وزارة النقب والجليل، فيما عُرض عليهم الاكتفاء بوزارة الزراعة.