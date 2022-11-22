تقرير: مطالب ل"يهدوت هتوراة" تعيق الإعلان عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاعلان عن الحكومة الاسرائيلية بات قريبا رغم انه يواجه بعض الصعوبات

لقد تم بالفعل حل الخلافات الكبيرة بالمفاوضات الائتلافية لاقامة الحكومة السادسة لبنيامين نتنياهو، لكن عددا من العوائق بقيت عالقة وتعطل حاليا عملية تنصيبها.

وبسبب هذا الوضع فإن المفاوضات الائتلافية ستستمر اسبوعا اضافيا، وبحسب "واينت" فإن حزب "يهدوت هتوراة" يصر حاليا للحصول على حقيبة اضافية وهي من الوزارات التي منحت لإرضاء رئيس حزب شاس "ارييه درعي". ومن الحقائب التي ذكر أنها ستمنح لـ"يهدوت هتوراة" كان وزارة التراث وهي حاليا مخصصة الى "عوتسماه يهوديت"، ولذلك فإن الحزب المتدين يطالب بحقيبة جديدة.

ويطالب "يهدوت هتوراة" بتعيين النائب اوري كاليف وزيرا للمساواة الاجتماعية، وفي حال تحقق المطلب فأنه سيثير انتقادات كبيرة من جانب المعارضة بسبب الحقيقة أن وزيرا متدينا سيواجه صعوبة لدفع قضايا المثليين والمساواة الجندرية.

على الرغم من أن الأجواء في الغرف المغلقة للمفاوضات الائتلافية باتت افضل ومريحة أكثر، قال مسؤولون مطلعون على المفاوضات لـ"واينت" إنه على ما يبدو سيواجه نتنياهو صعوبة بتبليغ رئيس الدولة عن تشكيله حكومة.

في الليكود قالوا بحسب التقرير إنهم فوجئوا من الصعوبات التي يراكمها الشركاء، وهو أمر يصل الى الابتزاز والمطالب التي لا تعرف حدودا. وبحسب التقديرات، سيستغرق حل هذه المشاكل عدة ايام.