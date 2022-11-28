درعي يشترط تمرير قانون يجيز له التوزّر قبل التوقيع على اتفاق لتشكيل حكومة

درعي يطالب بأن تمرر الكنيست بالقراءات الثلاث ثانونا يسمح له بتولي حقيبة وزارية في خطوة تهدف إلى الالتفاف

وضع أرييه درعي رئيس حزب شاس المتدين، الذي يدير مفاوضات مع رئيس الليكود بنيامين نتنياهو شرطا أساسيا في مقابل توقيعه على اتفاق ائتلافي يفضي إلى تشكيل حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، وفق موقع كان.

وأفاد موقع هيئة البث الرسمية الإثنين، بأن درعي يطالب بأن تمرر الكنيست بالقراءات الثلاث قانونا يسمح له بتولي حقيبة وزارية في خطوة تهدف إلى الالتفاف على وضعه القانوني لا سيما أن درعي استقال من الكنيست السابقة في إطار صفقة ادعاء اعترف فيها بالتهرب الضريبي.

وبحسب مشروع قانون قدمه النائب عن شاس موشيه اربل، يتم تعديل قانون أساس الحكومة بحيث يعتبر السجن الفعلي وحده اجراءً مشينًا يمنع الشخص من التوزر.

وأفيد في وقت سابق من نهار الإثنين بحصول تقدم في المفاوضات الجارية بين المكلف بتشكيل حكومة جديدة وبين الأطراف المفاوضة لا سيما الحلقة الأكثر تعنتا في سلسلة التحالف اليميني أي بتسالئيل سموتريتش الذي يرمي إلى استلام اتفاق مفصل يشمل صلاحيات وميزانيات، وفق ما أشار محللون.